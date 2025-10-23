Новые функции в приложении Армия+: переход бойцов между Нацгвардией и ВСУ теперь доступен онлайн
- Военнослужащие могут подавать электронные рапорты на перевод между ВСУ и Нацгвардией через приложение Армия+.
- Процедура перевода занимает до 30 дней и включает утверждение командиром подразделения и проверку документов кадровой службой.
В Украине расширили цифровые возможности для военнослужащих. Отныне в приложении Армия+ есть новый механизм, позволяющий подавать электронный рапорт на перевод между Вооруженными Силами Украины и Национальной гвардией.
Об алгоритме перехода между воинскими частями проинформировал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает 24 Канал.
К теме "Amazon для войны": первое подразделение Сил обороны обменяло "Е-баллы" на вооружение
Как военные смогут переводиться между подразделениями ВСУ и НГУ?
В Минобороны отметили, что военные отныне смогут переходить между ведомствами без бюрократических задержек, всего за несколько кликов.
Подать рапорт можно в разделе "Изменение места службы" в приложении Армия+. Необходимо лишь выбрать направление перевода – из ВСУ в НГУ или наоборот, а также добавить копию военного билета, удостоверения офицера или служебного удостоверения Нацгвардии.
Важно! К заявлению обязательно прилагается рекомендательное письмо от подразделения, в которое военный планирует перевестись.
Процедура предусматривает четкие сроки. Так, командир подразделения имеет до 48 часов, чтобы согласовать или отклонить соответствующий запрос. Если ответ не предоставлен в определенный срок, система автоматически засчитывает перевод как согласованный.
После этого кадровая служба проверяет представленные документы (до 7 дней), а финальное оформление перевода должно состояться не позднее чем через 30 дней.
В то же время для военнослужащих боевых частей предусмотрена отдельная норма. Их могут перевести в тыл только по заключению военно-врачебной комиссии, если текущая должность не соответствует состоянию здоровья.
Запуск цифровой подачи рапортов между ВСУ и НГУ – это очередной этап в реализации кадровых реформ в Силах обороны,
– резюмировал министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
Обратите внимание! Верховная Рада одобрила продление действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине до 3 февраля 2026 года.
Последние новости относительно цифровых возможностей в армии
С 1 октября в Украине вступили в силу новые правила, которые существенно упростили процедуру смены места службы между различными подразделениями. Появился современный цифровой механизм – теперь подать рапорт можно онлайн через приложение Армия+.
К тому же третья отдельная штурмовая бригада стала первой, кто воспользовался возможностью обменять боевые баллы на дроны через новую цифровую платформу Brave1 Market в рамках государственной программы "Армия дронов".
Этот маркетплейс создали для того, чтобы военные могли быстро получать необходимую технику без бюрократии и задержек.