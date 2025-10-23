Нові функції в застосунку Армія+: перехід бійців між Нацгвардією та ЗСУ тепер доступний онлайн

В Україні розширили цифрові можливості для військовослужбовців. Відтепер у застосунку Армія+ є новий механізм, що дозволяє подавати електронний рапорт на переведення між Збройними Силами України та Національною гвардією.

Про алгоритм переходу між військовими частинами поінформував міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає 24 Канал.

Як військові зможуть переводитися між підрозділами ЗСУ та НГУ?

В Міноборони зауважили, що військові відтепер зможуть переходити між відомствами без бюрократичних затримок, усього за кілька кліків.

Подати рапорт можна у розділі "Зміна місця служби" в застосунку Армія+. Необхідно лише вибрати напрямок переведення – із ЗСУ до НГУ або навпаки, а також додати копію військового квитка, посвідчення офіцера чи службового посвідчення Нацгвардії.

Важливо! До заяви обов'язково додається рекомендаційний лист від підрозділу, до якого військовий планує перевестися.

Процедура передбачає чіткі терміни. Так, командир підрозділу має до 48 годин, щоб погодити або відхилити відповідний запит. Якщо відповідь не надано у визначений строк, система автоматично зараховує переведення як погоджене.

Після цього кадрова служба перевіряє подані документи (до 7 днів), а фінальне оформлення переведення має відбутися не пізніше ніж через 30 днів.

Водночас для військовослужбовців бойових частин передбачено окрему норму. Їх можуть перевести в тил лише за висновком військово-лікарської комісії, якщо поточна посада не відповідає стану здоров'я.

Запуск цифрової подачі рапортів між ЗСУ та НГУ – це черговий етап у реалізації кадрових реформ у Силах оборони,

– резюмував міністр оборони України Денис Шмигаль.

Зауважте! Верховна Рада схвалила продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 3 лютого 2026 року.

Останні новини стосовно цифрових можливостей у війську