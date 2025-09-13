Принц Гарри 12 сентября впервые посетил Киев. Он побывал в атакованном здании Кабмина и еще на одном месте российского обстрела.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Премьер-министра Украины Юлию Свириденко и начальника КГВА Тимура Ткаченка.

Как выглядел визит принца Гарри в Кабмин?

Премьер-министр рассказала о встрече с принцем Гарри во время его визита в Киев 12 сентября. Это первый приезд младшего сына короля Чарльза в украинскую столицу с начала полномасштабной войны. До этого он уже посещал Львов.

Свириденко показала британскому принцу последствия попадания российской ракеты типа "Искандер" в здание Кабмина, которое произошло в ночь на 7 сентября.

Принц Гарри в украинском Кабмине после атаки / Фото из телеграма Юлии Свириденко

Поговорили о работе по реабилитации и восстановлению ветеранов. Поблагодарила принца за поддержку наших украинских военных после службы на различных площадках, в том числе на Играх Непокоренных,

– написала премьер-министр.

Также принц Гарри увидел разрушенную Россией многоэтажку. Тимур Ткаченко сообщил, что имел возможность показать гостю место смертельной атаки российской в ​​столице.

Мы благодарны принцу Гарри за внимание к нашей боли, за искреннее сопереживание. Я лично благодарен за каждое слово в поддержку Украины. За реальные действия в поддержку наших детей, наших раненых,

– написал Ткаченко.

Принц Гарри на месте атаки в столице / Фото КГВА

Что известно о визите принца в Украину?