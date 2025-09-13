Принц Гаррі 12 вересня вперше відвідав Київ. Він побував у атакованій будівлі Кабміну та ще на одному місці російського обстрілу.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко та очільника КМВА Тимура Ткаченка.

Дивіться також Подарунок з України: Клопотенко приготував для принца Гаррі улюблену страву його мами

Як виглядав візит принца Гаррі до Кабміну?

Прем'єр-міністерка розповіла про зустріч із принцом Гаррі під час його візиту до Києва 12 вересня. Це перший приїзд молодшого сина короля Чарльза до української столиці від початку повномасштабної війни. До цього він вже відвідував Львів.

Свириденко показала британському принцу наслідки влучання російської ракети типу "Іскандер" у будівлю Кабміну, яке сталося в ніч проти 7 вересня.

Принц Гаррі в українському Кабміні після атаки / Фото з телеграму Юлії Свириденко

Поговорили про роботу з реабілітації та відновлення ветеранів. Подякувала принцу за підтримку наших українських військових після служби на різних майданчиках, в тому числі на Іграх Нескорених,

– написала прем'єр-міністерка.

Також принц Гаррі побачив зруйновану Росією багатоповерхівку. Тимур Ткаченко повідомив, що мав нагоду показати гостю місце смертельної російської атаки у столиці.

Ми вдячні принцу Гаррі за увагу до нашого болю, за щире співпереживання. Я особисто вдячний за кожне слово на підтримку України. За реальні дії на підтримку наших діток, наших поранених,

– написав Ткаченко.

Принц Гаррі на місці атаки в столиці / Фото КМВА

Що відомо про візит принца до України?