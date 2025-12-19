"Почему простой народ живет хуже папуасов?": Путину задали действительно "важные" вопросы
- Во время "прямой линии" с Путиным россияне выразили обеспокоенность по поводу роста цен и налогов, особенно на огурцы и помидоры, а также проблемы с интернетом.
- Некоторые вопросы все же касались войны в Украине, в частности ситуации в Купянске, где Силы обороны успешно вытесняют врага.
В пятницу, 19 декабря, в России проходит ежегодная "прямая линия" Владимира Путина, во время которой диктатор отвечает на вопросы граждан. Оказалось, что в этом году россиян волнуют особенно "важные" темы.
Какие вопросы задавали Путину и что отвечал глава Кремля – читайте в материале 24 Канала.
Что на самом деле "волнует" россиян?
Одним из самых "наболевших" вопросов для россиян ожидаемо оказался уровень жизни так называемого "простого народа" в стране. Во время "прямой линии" граждане напомнили Путину о росте цен и налогов: оказалось, что особенно их волнует подорожание огурцов и помидоров.
Почему простой народ живет хуже папуасов?
– говорится в одном из вопросов.
Россияне также жаловались Путину на проблемы с интернетом: из-за отключения они якобы не могут отправить свои обращения главе Кремля.
Важно! Стоит помнить, что "Прямая линия" – это срежиссированное пропагандистское мероприятие, во время которого Путин отвечает на заранее согласованные "вопросы граждан".
Однако, кроме "жизненных" вопросов, некоторых россиян интересовали и более глобальные темы, в некоторых случаях даже философские. В частности, народ "волнует" судьба души Сталина – попала ли она в рай, или в ад.
Среди других важных тем: полеты людей на Марс, отсутствие газа в Тверской области и дизайн банкнот.
Кто-то также не упустил шанс спросить у диктатора, стоит ли пить пиво вечером пятницы.
А впрочем, некоторые вопросы все же касались войны в Украине, в частности ситуации в Купянске, где Силы обороны успешно вытесняют врага.
Путин сделал заявление о переговорах
Во время "прямой линии" Владимир Путин заявил, что Украина якобы отказывается от дипломатического завершения войны. В то же время диктатор цинично отметил, что Россия готова к такому мирному сценарию.
Путин также традиционно обратился к своему видению событий 2014 года. Впрочем, кремлевский глава не смог отрицать, что Киев подает понятные сигналы желания вести диалог.
Сейчас Путин убежден, что российские войска сейчас имеют стратегическую инициативу. Более того, по его словам, Купянск якобы находится под контролем ВС России, а 3,5 тысячи военных ВСУ попали там в окружение.