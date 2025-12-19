Укр Рус
19 декабря, 13:26
3

"Почему простой народ живет хуже папуасов?": Путину задали действительно "важные" вопросы

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Во время "прямой линии" с Путиным россияне выразили обеспокоенность по поводу роста цен и налогов, особенно на огурцы и помидоры, а также проблемы с интернетом.
  • Некоторые вопросы все же касались войны в Украине, в частности ситуации в Купянске, где Силы обороны успешно вытесняют врага.

В пятницу, 19 декабря, в России проходит ежегодная "прямая линия" Владимира Путина, во время которой диктатор отвечает на вопросы граждан. Оказалось, что в этом году россиян волнуют особенно "важные" темы.

Какие вопросы задавали Путину и что отвечал глава Кремля – читайте в материале 24 Канала.

Что на самом деле "волнует" россиян?

Одним из самых "наболевших" вопросов для россиян ожидаемо оказался уровень жизни так называемого "простого народа" в стране. Во время "прямой линии" граждане напомнили Путину о росте цен и налогов: оказалось, что особенно их волнует подорожание огурцов и помидоров.

Почему простой народ живет хуже папуасов? 
– говорится в одном из вопросов.

Сложные вопросы от граждан / Фото: росСМИ

Россияне также жаловались Путину на проблемы с интернетом: из-за отключения они якобы не могут отправить свои обращения главе Кремля.

Важно! Стоит помнить, что "Прямая линия" – это срежиссированное пропагандистское мероприятие, во время которого Путин отвечает на заранее согласованные "вопросы граждан".

Однако, кроме "жизненных" вопросов, некоторых россиян интересовали и более глобальные темы, в некоторых случаях даже философские. В частности, народ "волнует" судьба души Сталина – попала ли она в рай, или в ад.

Какие вопросы "волнуют" россиян / Фото: росСМИ

Среди других важных тем: полеты людей на Марс, отсутствие газа в Тверской области и дизайн банкнот.

Вопросы от россиян для Путина / Фото: росСМИ

Кто-то также не упустил шанс спросить у диктатора, стоит ли пить пиво вечером пятницы.

Вопросы касались различных тем / Фото: росСМИ

А впрочем, некоторые вопросы все же касались войны в Украине, в частности ситуации в Купянске, где Силы обороны успешно вытесняют врага.

Россияне интересуются ситуацией в Донецкой области / Фото: телеграмм-каналы

Путин сделал заявление о переговорах

  • Во время "прямой линии" Владимир Путин заявил, что Украина якобы отказывается от дипломатического завершения войны. В то же время диктатор цинично отметил, что Россия готова к такому мирному сценарию.
     

  • Путин также традиционно обратился к своему видению событий 2014 года. Впрочем, кремлевский глава не смог отрицать, что Киев подает понятные сигналы желания вести диалог.
     

  • Сейчас Путин убежден, что российские войска сейчас имеют стратегическую инициативу. Более того, по его словам, Купянск якобы находится под контролем ВС России, а 3,5 тысячи военных ВСУ попали там в окружение.