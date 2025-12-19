"Чому простий народ живе гірше папуасів?": Путіну поставили дійсно "важливі" запитання
- Під час "прямої лінії" з Путіним росіяни висловили занепокоєння з приводу зростання цін та податків, особливо на огірки та помідори, а також проблеми з інтернетом.
- Деякі запитання все ж стосувалися війни в Україні, зокрема ситуації в Куп'янську, де Сили оборони успішно витісняють ворога.
У п'ятницю, 19 грудня, в Росії проходить щорічна "пряма лінія" Володимира Путіна, під час якої диктатор відповідає на питання громадян. Виявилося, що цьогоріч росіян хвилюють особливо "важливі" теми.
Які запитання ставили Путіну та що відповідав очільник Кремля – читайте в матеріалі 24 Каналу.
Що насправді "хвилює" росіян?
Одним з найбільш "наболілих" питань для росіян очікувано виявився рівень життя так званого "простого народу" в країні. Під час "прямої лінії" громадяни нагадали Путіну про зростання цін та податків: виявилося, що особливо їх хвилює здорожчання огірків та помідорів.
Чому простий народ живе гірше папуасів?
– йдеться в одному з запитань.
Росіяни також скаржилися Путіну на проблеми з інтернетом: через відключення вони нібито не можуть надіслати свої звернення очільнику Кремля.
Важливо! Варто пам'ятати, що "Пряма лінія" – це зрежисований пропагандистський захід, під час якого Путін відповідає на заздалегідь погоджені "питання громадян".
Однак, окрім "життєвих" питань, деяких росіян цікавили й більш глобальні теми, у деяких випадках навіть філософські. Зокрема, народ "хвилює" доля душі Сталіна – потрапила вона в рай, чи в пекло.
Серед інших важливих тем: польоти людей на Марс, відсутність газу у Тверській області та дизайн банкнот.
Питання від росіян для Путіна / Фото: росЗМІ
Хтось також не втрати шанс запитати у диктатора, чи варто пити пиво ввечері п'ятниці.
А втім, деякі запитання все ж стосувалися війни в Україні, зокрема ситуації в Куп'янську, де Сили оборони успішно витісняють ворога.
Путін зробив заяву про переговори
Під час "прямої лінії" Володимир Путін заявив, що Україна нібито відмовляється від дипломатичного завершення війни. Водночас диктатор цинічно зазначив, що Росія готова до такого мирного сценарію.
Путін також традиційно звернувся до свого бачення подій 2014 року. Втім, кремлівський очільник не зміг заперечити, що Київ подає зрозумілі сигнали бажання вести діалог.
Наразі Путін переконаний, що російські війська зараз мають стратегічну ініціативу. Ба більше, за його словами, Куп'янськ нібито перебуває під контролем ЗС Росії, а 3,5 тисячі військових ЗСУ потрапили там в оточення.