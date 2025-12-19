"Чому простий народ живе гірше папуасів?": Путіну поставили дійсно "важливі" запитання

У п'ятницю, 19 грудня, в Росії проходить щорічна "пряма лінія" Володимира Путіна, під час якої диктатор відповідає на питання громадян. Виявилося, що цьогоріч росіян хвилюють особливо "важливі" теми.

Які запитання ставили Путіну та що відповідав очільник Кремля – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Що насправді "хвилює" росіян?

Одним з найбільш "наболілих" питань для росіян очікувано виявився рівень життя так званого "простого народу" в країні. Під час "прямої лінії" громадяни нагадали Путіну про зростання цін та податків: виявилося, що особливо їх хвилює здорожчання огірків та помідорів.

Чому простий народ живе гірше папуасів?

– йдеться в одному з запитань.

Складні запитання від громадян / Фото: росЗМІ

Росіяни також скаржилися Путіну на проблеми з інтернетом: через відключення вони нібито не можуть надіслати свої звернення очільнику Кремля.

Важливо! Варто пам'ятати, що "Пряма лінія" – це зрежисований пропагандистський захід, під час якого Путін відповідає на заздалегідь погоджені "питання громадян".

Однак, окрім "життєвих" питань, деяких росіян цікавили й більш глобальні теми, у деяких випадках навіть філософські. Зокрема, народ "хвилює" доля душі Сталіна – потрапила вона в рай, чи в пекло.

Які питання "хвилюють" росіян / Фото: росЗМІ

Серед інших важливих тем: польоти людей на Марс, відсутність газу у Тверській області та дизайн банкнот.

Питання від росіян для Путіна / Фото: росЗМІ

Хтось також не втрати шанс запитати у диктатора, чи варто пити пиво ввечері п'ятниці.

Запитання стосувалися різних тем / Фото: росЗМІ

А втім, деякі запитання все ж стосувалися війни в Україні, зокрема ситуації в Куп'янську, де Сили оборони успішно витісняють ворога.

Росіяни цікавляться ситуацією на Донеччині / Фото: телеграм-канали

Путін зробив заяву про переговори