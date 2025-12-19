Які запитання ставили Путіну та що відповідав очільник Кремля – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Що насправді "хвилює" росіян?

Одним з найбільш "наболілих" питань для росіян очікувано виявився рівень життя так званого "простого народу" в країні. Під час "прямої лінії" громадяни нагадали Путіну про зростання цін та податків: виявилося, що особливо їх хвилює здорожчання огірків та помідорів.

Чому простий народ живе гірше папуасів?

– йдеться в одному з запитань.

Складні запитання від громадян / Фото: росЗМІ

Росіяни також скаржилися Путіну на проблеми з інтернетом: через відключення вони нібито не можуть надіслати свої звернення очільнику Кремля.

Важливо! Варто пам'ятати, що "Пряма лінія" – це зрежисований пропагандистський захід, під час якого Путін відповідає на заздалегідь погоджені "питання громадян".

Однак, окрім "життєвих" питань, деяких росіян цікавили й більш глобальні теми, у деяких випадках навіть філософські. Зокрема, народ "хвилює" доля душі Сталіна – потрапила вона в рай, чи в пекло.

Які питання "хвилюють" росіян / Фото: росЗМІ

Серед інших важливих тем: польоти людей на Марс, відсутність газу у Тверській області та дизайн банкнот.

Питання від росіян для Путіна / Фото: росЗМІ

Хтось також не втрати шанс запитати у диктатора, чи варто пити пиво ввечері п'ятниці.

Запитання стосувалися різних тем / Фото: росЗМІ

А втім, деякі запитання все ж стосувалися війни в Україні, зокрема ситуації в Куп'янську, де Сили оборони успішно витісняють ворога.

Росіяни цікавляться ситуацією на Донеччині / Фото: телеграм-канали

Путін зробив заяву про переговори