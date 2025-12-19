Какие вопросы задавали Путину и что отвечал глава Кремля – читайте в материале 24 Канала.

Что на самом деле "волнует" россиян?

Одним из самых "наболевших" вопросов для россиян ожидаемо оказался уровень жизни так называемого "простого народа" в стране. Во время "прямой линии" граждане напомнили Путину о росте цен и налогов: оказалось, что особенно их волнует подорожание огурцов и помидоров.

Почему простой народ живет хуже папуасов?

– говорится в одном из вопросов.

Сложные вопросы от граждан / Фото: росСМИ

Россияне также жаловались Путину на проблемы с интернетом: из-за отключения они якобы не могут отправить свои обращения главе Кремля.

Важно! Стоит помнить, что "Прямая линия" – это срежиссированное пропагандистское мероприятие, во время которого Путин отвечает на заранее согласованные "вопросы граждан".

Однако, кроме "жизненных" вопросов, некоторых россиян интересовали и более глобальные темы, в некоторых случаях даже философские. В частности, народ "волнует" судьба души Сталина – попала ли она в рай, или в ад.

Какие вопросы "волнуют" россиян / Фото: росСМИ

Среди других важных тем: полеты людей на Марс, отсутствие газа в Тверской области и дизайн банкнот.

Вопросы от россиян для Путина / Фото: росСМИ

Кто-то также не упустил шанс спросить у диктатора, стоит ли пить пиво вечером пятницы.

Вопросы касались различных тем / Фото: росСМИ

А впрочем, некоторые вопросы все же касались войны в Украине, в частности ситуации в Купянске, где Силы обороны успешно вытесняют врага.

Россияне интересуются ситуацией в Донецкой области / Фото: телеграмм-каналы

