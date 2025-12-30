Украинцы "штурмуют" Буковель: к курорту образовались большие пробки

В Буковель на праздники поехало очень много людей. На дорогах возникли пробки, а на самом курорте –очереди.

Дорогу к Буковелю очищала спецтехника. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

Какая ситуация на подъездах к Буковелю?

В поселке Делятин Ивано-Франковской области зафиксировали серьезные пробки на дороге в направлении Буковеля.

Застревают и едва продвигаются машины на дороге Городенка-Залещики между гигантскими сугробами снега. Хотя спецтехника сделала тоннели, снег постоянно снова переметает дорогу,

– говорят очевидцы.

В соцсетях водители советуют пока воздержаться от поездок по этому маршруту.

При этом на самом курорте ситуация не лучше: подъемники переполнены лыжниками.

Пробки в сторону Буковеля: смотрите видео

