30 декабря, 19:37
Украинцы "штурмуют" Буковель: к курорту образовались большие пробки

Сергей Попович
Основные тезисы
  • На дорогах к Буковелю возникли серьезные пробки из-за большого количества туристов.
  • На самом курорте подъемники переполнены лыжниками и туристами.

В Буковель на праздники поехало очень много людей. На дорогах возникли пробки, а на самом курорте –очереди.

Дорогу к Буковелю очищала спецтехника. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

Какая ситуация на подъездах к Буковелю?

В поселке Делятин Ивано-Франковской области зафиксировали серьезные пробки на дороге в направлении Буковеля.

Застревают и едва продвигаются машины на дороге Городенка-Залещики между гигантскими сугробами снега. Хотя спецтехника сделала тоннели, снег постоянно снова переметает дорогу,
– говорят очевидцы.

В соцсетях водители советуют пока воздержаться от поездок по этому маршруту.

При этом на самом курорте ситуация не лучше: подъемники переполнены лыжниками.

Пробки в сторону Буковеля: смотрите видео

В Буковеле открыли горнолыжный сезон

  • 28 декабря в Буковеле официально открыли горнолыжный сезон. К кассам образовались большие очереди, на дорогах пробки.

  • В сети обсуждают высокие цены на курорте. Стоимость дневного абонемента превышает 2 тысячи гривен.