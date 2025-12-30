Украинцы "штурмуют" Буковель: к курорту образовались большие пробки
- На дорогах к Буковелю возникли серьезные пробки из-за большого количества туристов.
- На самом курорте подъемники переполнены лыжниками и туристами.
В Буковель на праздники поехало очень много людей. На дорогах возникли пробки, а на самом курорте –очереди.
Дорогу к Буковелю очищала спецтехника. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.
Какая ситуация на подъездах к Буковелю?
В поселке Делятин Ивано-Франковской области зафиксировали серьезные пробки на дороге в направлении Буковеля.
Застревают и едва продвигаются машины на дороге Городенка-Залещики между гигантскими сугробами снега. Хотя спецтехника сделала тоннели, снег постоянно снова переметает дорогу,
– говорят очевидцы.
В соцсетях водители советуют пока воздержаться от поездок по этому маршруту.
При этом на самом курорте ситуация не лучше: подъемники переполнены лыжниками.
Пробки в сторону Буковеля: смотрите видео
В Буковеле открыли горнолыжный сезон
28 декабря в Буковеле официально открыли горнолыжный сезон. К кассам образовались большие очереди, на дорогах пробки.
В сети обсуждают высокие цены на курорте. Стоимость дневного абонемента превышает 2 тысячи гривен.