Українці "штурмують" Буковель: до курорту утворилися великі затори

До Буковеля на свята поїхало дуже багато людей. На дорогах виникли затори, а на самому курорті – черги.

Дорогу до Буковеля очищала спецтехніка. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

Яка ситуація на під'їздах до Буковеля?

У селищі Делятин на Івано-Франківщині зафіксували серйозні затори на дорозі в напрямку Буковеля.

Застрягають та ледь просуваються машини на дорозі Городенка-Заліщики поміж гігантськими кучугурами снігу. Хоч спецтехніка зробила тунелі, сніг постійно знову перемітає дорогу,

– кажуть очевидці.

У соцмережах водії радять поки що утриматися від поїздок цим маршрутом.

При цьому на самому курорті ситуація не краще: підйомники переповнені лижниками.

