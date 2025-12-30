Дорогу до Буковеля очищала спецтехніка. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

Дивіться також Негода паралізувала дороги на Прикарпатті

Яка ситуація на під'їздах до Буковеля?

У селищі Делятин на Івано-Франківщині зафіксували серйозні затори на дорозі в напрямку Буковеля.

Застрягають та ледь просуваються машини на дорозі Городенка-Заліщики поміж гігантськими кучугурами снігу. Хоч спецтехніка зробила тунелі, сніг постійно знову перемітає дорогу,
– кажуть очевидці.

У соцмережах водії радять поки що утриматися від поїздок цим маршрутом.

При цьому на самому курорті ситуація не краще: підйомники переповнені лижниками.

Затори в бік Буковеля: дивіться відео

У Буковелі відкрили гірськолижний сезон

  • 28 грудня в Буковелі офіційно відкрили гірськолижний сезон. До кас утворилися великі черги, на дорогах затори.

  • У мережі обговорюють високі ціни на курорті. Вартість денного абонемента перевищує 2 тисячі гривень.