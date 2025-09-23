В Каневе возникли проблемы с уличным освещением после мобилизации единственного электромонтера
- Жители города Канев Черкасской области стали жаловаться на проблемы с уличным освещением.
- В городе возникли проблемы с уличным освещением после мобилизации единственного электромонтера.
Жители города Канев, что в Черкасской области, жалуются на проблемы с уличным освещением. Оказалось, что единственного электромонтера, который занимался ремонтом освещения улиц, мобилизовали.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Каневский городской совет.
Смотрите также Россияне массированно ударили по объекту тепловой генерации в Киевской области: подробности от Минэнерго
Что известно о проблемах с уличным светом в Каневе?
В городском совете сообщили, что с середины июля 2025 года в КП "Город" отсутствует электромонтер – единственный работник, который занимался ремонтом уличного освещения, выполнял электромонтажные работы и занимался строительством сооружений электроснабжения для уличного освещения, был призван на военную службу.
На момент публикации (19 сентября) другого человека, который бы выполнял работы по ремонту и обслуживанию уличного освещения, не было.
В то же время уже во вторник, 23 сентября, КП "Город" предупредило о включенном днем уличное освещение из-за ремонтных работ. Однако, нашли ли нового электромонтера не указано.
Смотрите также Россия возобновила дроновые и ракетные удары по энергетике: в ЦПД описали тактику врага
Украинцев призвали быть готовыми к отключениям света: что известно
Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко в начале сентября отмечал, что "осень немного тревожная пора для энергетиков и что будет этой осенью, конечно, никто не знает, но, учитывая последние обстрелы особого оптимизма нет".
В то же время он добавил, что в любом случае, выводы за все предыдущие атаки на украинскую энергетику сделаны и энергетики уже имеют опыт и точно знают, что и как лучше делать в случае атак.