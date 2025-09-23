Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Каневский городской совет.

Что известно о проблемах с уличным светом в Каневе?

В городском совете сообщили, что с середины июля 2025 года в КП "Город" отсутствует электромонтер – единственный работник, который занимался ремонтом уличного освещения, выполнял электромонтажные работы и занимался строительством сооружений электроснабжения для уличного освещения, был призван на военную службу.

На момент публикации (19 сентября) другого человека, который бы выполнял работы по ремонту и обслуживанию уличного освещения, не было.

В то же время уже во вторник, 23 сентября, КП "Город" предупредило о включенном днем уличное освещение из-за ремонтных работ. Однако, нашли ли нового электромонтера не указано.

