Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Каневский городской совет.
Смотрите также Россияне массированно ударили по объекту тепловой генерации в Киевской области: подробности от Минэнерго
Что известно о проблемах с уличным светом в Каневе?
В городском совете сообщили, что с середины июля 2025 года в КП "Город" отсутствует электромонтер – единственный работник, который занимался ремонтом уличного освещения, выполнял электромонтажные работы и занимался строительством сооружений электроснабжения для уличного освещения, был призван на военную службу.
На момент публикации (19 сентября) другого человека, который бы выполнял работы по ремонту и обслуживанию уличного освещения, не было.
В то же время уже во вторник, 23 сентября, КП "Город" предупредило о включенном днем уличное освещение из-за ремонтных работ. Однако, нашли ли нового электромонтера не указано.
Смотрите также Россия возобновила дроновые и ракетные удары по энергетике: в ЦПД описали тактику врага
Украинцев призвали быть готовыми к отключениям света: что известно
Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко в начале сентября отмечал, что "осень немного тревожная пора для энергетиков и что будет этой осенью, конечно, никто не знает, но, учитывая последние обстрелы особого оптимизма нет".
В то же время он добавил, что в любом случае, выводы за все предыдущие атаки на украинскую энергетику сделаны и энергетики уже имеют опыт и точно знают, что и как лучше делать в случае атак.