Що відомо про проблеми з вуличним світлом в Каневі?

В міській раді повідомили, що з середини липня 2025 року в КП "Місто" відсутній електромонтер – єдиний працівник, який займався ремонтом вуличного освітлення, виконував електромонтажні роботи та займався будівництвом споруд електропостачання для вуличного освітлення, був призваний на військову службу.

На момент публікації (19 вересня) іншої людини, яка б виконувала роботи щодо ремонту та обслуговування вуличного освітлення, не було.

Водночас вже у вівторок, 23 вересня, КП "Місто" попередило про увімкнене вдень вуличне освітлення через ремонтні роботи. Проте, чи знайшли нового електромонтера не вказано.

