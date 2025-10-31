Укр Рус
31 октября, 13:01
С предубеждениями уже сталкивалась в зоне боевых действий, – "Юнга" об отношении к новичкам

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Военнослужащая "Юнга" столкнулась с предубеждениями только в зоне выполнения задач.
  • Она подчеркнула, что быстро адаптировалась к работе и ей повезло с подразделением.

Во время базовой общевойсковой подготовки военные иногда сталкиваются с предубеждениями. У других же сложности возникают уже во время выполнения боевых задач.

Военнослужащая бригады НГУ "Рубеж" Ева с позывным "Юнга" в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала, как быстро влилась в работу и доказала свой профессионализм.

Есть ли предвзятое отношение на службе?

"Юнга" рассказала, что во время прохождения БЗВП серьезных предубеждений относительно нее не было. По ее словам, с такими случаями она столкнулась уже в зоне выполнения задач. Однако это было связано не с полом, а с тем, что она была новобранцем.

В тот момент другие военные, по словам защитницы, оценивали в частности боевые навыки.

Любые вопросы отпадают, когда ты выполняешь свою работу и она дает результат...Я очень боялась не оправдать надежд. Я боялась, что подведу собратьев, если что-то не будет получаться,
– рассказала военная.

Однако, как поделилась "Юнга", она быстро адаптировалась к работе. Более того, подчеркнула, что ей повезло с подразделением.

"Юнга" о других трудностях в ВСУ

  • Стереотипы о женщинах в армии до сих пор сохраняются. По словам "Юнги", есть люди, которые охотно призывают женщин идти на фронт, но когда женщина пытается получить боевую должность, ее не берут.

  • Военная считает, что из-за роста участия женщин в боевых подразделениях общество еще не привыкло к тому, что они играют такую же важную роль, что и мужчины.

  • Чаще всего предубеждения проявляют те, кто раньше не служил вместе с женщинами, добавляет защитница.