С предубеждениями уже сталкивалась в зоне боевых действий, – "Юнга" об отношении к новичкам
- Военнослужащая "Юнга" столкнулась с предубеждениями только в зоне выполнения задач.
- Она подчеркнула, что быстро адаптировалась к работе и ей повезло с подразделением.
Во время базовой общевойсковой подготовки военные иногда сталкиваются с предубеждениями. У других же сложности возникают уже во время выполнения боевых задач.
Военнослужащая бригады НГУ "Рубеж" Ева с позывным "Юнга" в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала, как быстро влилась в работу и доказала свой профессионализм.
Смотрите также "О мобилизации женщин часто пишут мужчины, которые сами ее избегают": интервью с "Юнгой", которая в 18 лет стала оператором дронов на войне
Есть ли предвзятое отношение на службе?
"Юнга" рассказала, что во время прохождения БЗВП серьезных предубеждений относительно нее не было. По ее словам, с такими случаями она столкнулась уже в зоне выполнения задач. Однако это было связано не с полом, а с тем, что она была новобранцем.
В тот момент другие военные, по словам защитницы, оценивали в частности боевые навыки.
Любые вопросы отпадают, когда ты выполняешь свою работу и она дает результат...Я очень боялась не оправдать надежд. Я боялась, что подведу собратьев, если что-то не будет получаться,
– рассказала военная.
Однако, как поделилась "Юнга", она быстро адаптировалась к работе. Более того, подчеркнула, что ей повезло с подразделением.
"Юнга" о других трудностях в ВСУ
Стереотипы о женщинах в армии до сих пор сохраняются. По словам "Юнги", есть люди, которые охотно призывают женщин идти на фронт, но когда женщина пытается получить боевую должность, ее не берут.
Военная считает, что из-за роста участия женщин в боевых подразделениях общество еще не привыкло к тому, что они играют такую же важную роль, что и мужчины.
Чаще всего предубеждения проявляют те, кто раньше не служил вместе с женщинами, добавляет защитница.