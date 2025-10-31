С предубеждениями уже сталкивалась в зоне боевых действий, – "Юнга" об отношении к новичкам

Во время базовой общевойсковой подготовки военные иногда сталкиваются с предубеждениями. У других же сложности возникают уже во время выполнения боевых задач.

Военнослужащая бригады НГУ "Рубеж" Ева с позывным "Юнга" в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала, как быстро влилась в работу и доказала свой профессионализм.

Есть ли предвзятое отношение на службе?

"Юнга" рассказала, что во время прохождения БЗВП серьезных предубеждений относительно нее не было. По ее словам, с такими случаями она столкнулась уже в зоне выполнения задач. Однако это было связано не с полом, а с тем, что она была новобранцем.

В тот момент другие военные, по словам защитницы, оценивали в частности боевые навыки.

Любые вопросы отпадают, когда ты выполняешь свою работу и она дает результат...Я очень боялась не оправдать надежд. Я боялась, что подведу собратьев, если что-то не будет получаться,

– рассказала военная.

Однако, как поделилась "Юнга", она быстро адаптировалась к работе. Более того, подчеркнула, что ей повезло с подразделением.

"Юнга" о других трудностях в ВСУ