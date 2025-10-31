З упередженнями вже зіштовхувалась у зоні бойових дій, – "Юнга" про ставлення до новачків

Під час базової загальновійськової підготовки військові іноді стикаються з упередженнями. В інших же складнощі виникають вже під час виконання бойових завдань.

Військовослужбовиця бригади НГУ "Рубіж" Єва з позивним "Юнга" в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла, як швидко влилася в роботу і довела свою професійність.

Чи є упереджене ставлення на службі?

"Юнга" розповіла, що під час проходження БЗВП серйозних упереджень щодо неї не було. За її словами, з такими випадками вона зіткнулася вже у зоні виконання завдань. Проте це було пов'язано не зі статтю, а з тим, що вона була новобранцем.

У той момент інші військові, за словами захисниці, оцінювали зокрема бойові навички.

Будь-які питання відпадають, коли ти виконуєш свою роботу і вона дає результат…Я дуже боялася не виправдати сподівань. Я боялася, що підведу побратимів, якщо щось не буде виходити,

– розповіла військова.

Однак, як поділилась "Юнга", вона швидко адаптувалася до роботи. Ба більше, підкреслила, що їй пощастило з підрозділом.

"Юнга" про інші труднощі в ЗСУ