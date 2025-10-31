Про це військовослужбовиця бригади НГУ "Рубіж" Єва з позивним "Юнга" розповіла в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.
Що сказала "Юнга" про стереотипи?
З початку повномасштабної війни значна кількість жінок приєдналася до лав Збройних Сил України. Через розширення їхньої участі у війні деякі люди ще не звикли до того, що жінки виконують в армії ті ж функції, що й чоловіки, вважає "Юнга".
Цікавий нюанс, що є люди, які радо кажуть жінкам: "Іди на фронт", але коли ти намагаєшся потрапити на бойову посаду, тебе не хочуть брати,
– зауважила військова.
За словами захисниці, упереджене ставлення найчастіше проявляють ті, хто не мав досвіду роботи з жінками на бойових позиціях.
"Юнга" припускає, що можливо потрібно більше часу для повного розуміння людей, що жінки такі ж важливі на фронті, як і чоловіки.
Що відомо про службу жінок в ЗСУ?
Станом на початок 2025 року в ЗСУ налічувалось понад 70 000 жінок, що на 20% більше, ніж у 2022 році. Безпосередньо на передовій служили 5 500 жінок-військовослужбовиць, повідомили у Міноборони.
Жінки можуть обіймати в ЗСУ різні посади: бухгалтерів, медиків, IT-спеціалістів, операторів БпЛА та інші. Щоб приєднатися до армії, вони мають пройти співбесіду, надати документи та пройти базову загальновійськову підготовку.
До кінця 2026 року жінки без військового обліку можуть працювати як невійськовозобов'язані, однак роботодавці мають інформувати ТЦК про медичну освіту таких працівниць.