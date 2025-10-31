Об этом военнослужащая бригады НГУ "Рубеж" Ева с позывным "Юнга" рассказала в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Смотрите также "О мобилизации женщин часто пишут мужчины, которые сами ее избегают": интервью с "Юнгой", которая в 18 лет стала оператором дронов на войне

Что сказала "Юнга" о стереотипах?

С начала полномасштабной войны значительное количество женщин присоединилось в ряды Вооруженных Сил Украины. Из-за расширения их участия в войне некоторые люди еще не привыкли к тому, что женщины выполняют в армии те же функции, что и мужчины, считает "Юнга".

Интересный нюанс, что есть люди, которые радостно говорят женщинам: "Иди на фронт", но когда ты пытаешься попасть на боевую должность, тебя не хотят брать,

– отметила военная.

По словам защитницы, предвзятое отношение чаще всего проявляют те, кто не имел опыта работы с женщинами на боевых позициях.

"Юнга" предполагает, что возможно нужно больше времени для полного понимания людей, что женщины такие же важные на фронте, как и мужчины.

Что известно о службе женщин в ВСУ?