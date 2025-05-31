Об этом рассказывает 24 Канал. Во время военного положения действует запрет покидать территорию Украины мужчинам призывного возраста от 18 до 60 лет. Женщины на воинском учете могут пересекать границу.

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Что известно о мобилизации женщин в июне

На женщин распространяются все обязанности, действующие для мужчин во время военного положения. В то же время служба в ВСУ для женщин – исключительно добровольная.

С 1 октября 2023 года женщины с медицинским и фармацевтическим образованием стали на воинский учет. Это позволяет учесть медицинский резерв в стране и не означает автоматическую мобилизацию Женщины подлежат учету по соответствию возрастным (до 60 лет) и медицинским критериям.

До конца 2026 года женщины без воинского учета могут устраиваться на работу как невоеннообязанные, согласно постановлению Кабмина. Работодатели, в свою очередь, обязаны сообщать ТЦК, если сотрудница имеет медицинское образование. Если она не работает по специальности и не предоставила документы, информация в ТЦК не попадает.

Женщины на воинском учете могут свободно пересекать границу. Ограничения касаются только отдельных категорий госслужащих.

В январе 2025 года вступил в силу документ, который уточняет порядок воинского учета женщин, желающих пройти базовую подготовку. Они становятся на учет призывников, а после подготовки - военнообязанных.

К слову, в Верховной Раде пока нет законопроектов о мобилизации студентов с начала июня. Там также пытаются предотвратить злоупотребление студенческим статусом для уклонения от призыва.

