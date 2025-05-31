Про це розповідає 24 Канал. Під час воєнного стану чинним є заборона залишати територію України чоловікам призовного віку від 18 до 60 років. Жінки на військовому обліку можуть перетинати кордон.

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Що відомо про мобілізацію жінок у червні

На жінок поширюються всі обов’язки, що діють для чоловіків під час воєнного стану. Водночас служба в ЗСУ для жінок – винятково добровільна.

З 1 жовтня 2023 року жінки з медичною та фармацевтичною освітою стали на військовий облік. Це дає змогу врахувати медичний резерв у країні та не означає автоматичну мобілізацію Жінки підлягають обліку за відповідності віковим (до 60 років) та медичним критеріям.

До кінця 2026 року жінки без військового обліку можуть влаштовуватись на роботу як невійськовозобов’язані, згідно з постановою Кабміну. Роботодавці, своєю чергою, зобов’язані повідомляти ТЦК, якщо співробітниця має медичну освіту. Якщо вона не працює за спеціальністю і не надала документи, інформація до ТЦК не потрапляє.

Жінки на військовому обліку можуть вільно перетинати кордон. Обмеження стосуються лише окремих категорій держслужбовців.

У січні 2025 року набув чинності документ, який уточнює порядок військового обліку жінок, що бажають пройти базову підготовку. Вони стають на облік призовників, а після підготовки — військовозобов’язаних.

До слова, у Верховній Раді наразі немає законопроєктів про мобілізацію студентів із початку червня. Там також намагаються запобігти зловживанню студентським статусом для ухилення від призову.

