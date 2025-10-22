Продолжается атака дронами: в Киевской области работает ПВО
- Вечером 22 октября российские дроны-камикадзе атаковали Киевскую область.
- ПВО активно работает в регионе, но пока нет информации о последствиях атаки.
Вечером 22 октября россияне применили дроны-камикадзе по Киевской области. Местные власти сообщают об опасности.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.
Смотрите также В Украине снова существует угроза из-за вражеских "Шахедов": где пролетают дроны
Что известно об атаке по Киевской области?
В среду, 22 октября, Воздушные Силы ВСУ сообщили, что на Киевскую область движутся БпЛА с Черниговщины. Мониторинговые каналы писали, что три дрона держали курс на Борисполь.
В 22:07 появилось первое сообщение об опасности для столичного региона, а в 22:27 дроны заметили на пути к Броварскому району.В 22:38 БпЛА пролетели над Киевским водохранилищем.
Первые сообщения о работе ПВО в области появились в 22:24.
Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО,
– написали в КОВА.
Власти также призвали не снимайте работу защитников и позаботиться о собственной безопасности.
Пока сообщений о возможных последствиях атаки не было.
К слову, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак – читайте в нашем телеграм-канале.
Где атаковали россияне во время массированного обстрела 22 октября?
В Киеве во время ночной массированной ночной атаки пострадали три района. Два человека погибли, еще 21 житель пострадал. В результате падения обломков в Деснянском районе загорелась жилая десятиэтажка.
В Броварском районе Киевской области в результате атаки пострадала женщина. Также из-под завалов домов в селе Погребы достали тела женщины 1987 года рождения, шестимесячного младенца и 12-летней девушки, также в районе погиб мужчина.
В Полтавской области удар произошел по предприятиям нефтегазовой отрасли, там произошел пожар. По данным Офиса генпрокурора, ранен работник охраны.
Россияне запустили дроны по частному детскому саду в Холодногорском районе Харькова. Пострадали 7 человек, а одна – погибла.
В результате атаки по Кировоградской области было обесточено 27 населенных пунктов.