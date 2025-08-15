Продвижение противника на Покровском направлении остановлено, –"Азов"
- Возле Покровска остановили продвижение россиян, зачистив от врага Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец.
- Российские войска понесли потери: 271 убитый, 101 раненый, 13 пленных, а также потеряли 1 танк, 2 бронемашины, 37 автомобилей и 3 пушки.
Бойцы 1 корпуса НГУ "Азов" вместе со смежными и подчиненными подразделениями остановили продвижение противника в течение последних трех суток в полосе обороны на Покровском направлении.
Украинским военным удалось зачистить от врага несколько населенных пунктов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный канал 1-го корпуса НГУ "Азов".
Как остановили россиян возле Покровска?
Согласно обнародованной информации, благодаря поисково-ударным действиям удалось зачистить населенные пункты Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец. Также россияне понесли потери среди личного состава:
- безвозвратные потери – 271;
- санитарные потери – 101;
- плен – 13.
Также наши защитники уничтожили и повредили 1 танк, 2 боевые бронированные машины, 37 единиц авто и мототехники, а также 3 пушки. Сейчас продолжается проведение стабилизационных действий на Добропольском направлении.
Успех был достигнут благодаря слаженным и скоординированным действиям. Командование корпуса благодарит все подразделения, которые принимают активное участие на этом направлении,
– говорится в сообщении.