15 серпня, 20:48
Просування противника на Покровському напрямку зупинено, – "Азов"

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Біля Покровська зупинили просування росіян, зачистивши від ворога Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.
  • Російські війська зазнали втрат: 271 убитий, 101 поранений, 13 полонених, а також втратили 1 танк, 2 бронемашини, 37 автомобілів та 3 гармати.

Бійці 1 корпусу НГУ "Азов" разом з суміжними та підпорядкованими підрозділами зупинили просування противника протягом останніх трьох діб в смузі оборони на Покровському напрямку.

Українським військовим вдалося зачистити від ворога кілька населених пунктів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний канал 1-го корпусу НГУ "Азов".

Як зупинили росіян біля Покровська?

Згідно з оприлюдненою інформацією, завдяки пошуково-ударним діям вдалося зачистити населені пункти Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь. Також росіяни зазнали втрат серед особового складу:

  • безповоротні втрати – 271;
  • санітарні втрати – 101;
  • полон – 13.

Також наші захисники знищили та пошкодили 1 танк, 2 бойові броньовані машини, 37 одиниць авто та мототехніки, а також 3 гармати. Зараз триває проведення  стабілізаційних дій на Добропільському напрямку.

Успіху було досягнуто завдяки злагодженим та скоординованим діям. Командування корпусу дякує всім підрозділам, які беруть активну участь на цьому напрямку, 
– ідеться у повідомленні.

До слова, нещодавно окупанти прорвали першу лінію української оборони під Добропіллям і просунулися у районі кількох населених пунктів. Втім, захисники там також змогли вибити ворога із захоплених ними позицій.