Российская армия за последнее время имела активные продвижения в направлении населенного пункта Доброполье в Донецкой области. Причиной этого стала возможность оккупантов прощупать слабые места в обороне наших защитников, чтобы дальше двигаться и развивать успех.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Что сейчас происходит в направлении Доброполья в Донецкой области?

Аналитики рассказали, что противник смог с помощью постоянного давления количеством пехоты, превосходящей украинскую, осуществить продвижение в населенные пункты Кучеров Яр и Золотой Колодец. Там враг проводит накопления для дальнейшего развития успеха.

На отрезке своего пути оккупанты пробуют устанавливать свои позиции, закрепляться на местности. Также с Кучерова Яра по посадкам россияне пролезли в населенный пункт Веселое и проводят накопления и там. За последние сутки в этом селе было зафиксировано уже около двух десятков захватчиков,

– отметили эксперты.

Они также отметили, что одновременно с этим враг не останавливается на достигнутом и продолжает развивать свой успех в направлении трассы Доброполье – Краматорск, фиксируясь в районе Нововодяного и Петровки.

По словам аналитиков, враг прощупал слабые места для дальнейшего движения, которыми и будет пользоваться, чтобы осуществить подобные попытки.

"Обстановка складывается довольно хаотично, ведь враг, найдя бреши в обороне, просачивается в глубину, пробует быстро закрепляться, накапливаться для дальнейшего продвижения, в то время, как некоторые лица в командовании определенной бригады или не понимают всю глубину проблемы, или подают ситуацию как "контролируемую", в которой "всех убили, всех остановили". Однако с этим не согласны сами военные, которые держат там оборону и пытаются понять, что происходит", – объяснили в DeepState.

Почему район Золотого Колодца является важным для ВСУ?

Эксперты отмечают, что район Золотого Колодца, Шахматного и других населенных пунктов в этих окрестностях является местностью построения новых, тяжелых инженерно-фортификационных сооружений с качественными инженерными заграждениями и самое главное – качественно построенными позициями по типу ВОП, РОП.

Сейчас враг их спокойно обходит, а в дальнейшем может даже занять и использовать для своей обороны.

Как комментируют военные: "хуже всего то, что мы их оттуда х*й выбьем, если они их займут". Это пример того, что наряду с хорошо построенными ИФС необходимы люди, которые будут их удерживать, а также эффективное командование, которое будет правильно использовать такие возможности,

– объяснили аналитики.

По словам представителей DeepState, начало пути на Доброполье и логистики у россиян состоялось с огневого контроля дронами.

"Сейчас враг нашел места, чтобы проложить этот путь физически, целиком и полностью осознавая последствия, которые создадутся после достижения целей. Для врага уже есть заранее определенные конечные точки, которых он должен достичь, и сегодня они проводят реализацию задуманного, пробуя полностью оккупировать Золотой Колодец, Кучеров Яр, Веселое и другие населенные пункты", – отметили эксперты.

В то же время, как отмечают аналитики, после окончательного закрепления и накопления в этих населенных пунктах у россиян будут обязательные попытки двигаться в глубину территории, а также будут подтягиваться экипажи дронов, которые усложнят перестройку альтернативной логистики и содержание окружающих позиций для Сил Обороны.

В DeepState прогнозируют, что с таким развитием событий, если он не изменится, Украина может наткнуться на момент, что Доброполье падет быстрее чем Покровск.