Російська армія за останній час мала активні просування у напрямку населеного пункту Добропілля у Донецькій області. Причиною цього стала змога окупантів промацати слабкі місця в обороні наших захисників, щоб далі рухатися та розвивати успіх.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

Що зараз відбувається у напрямку Добропілля на Донеччині?

Аналітики розповіли, що противник зміг за допомогою постійного тиску кількістю піхоти, що переважає українську, здійснити просування в населені пункти Кучерів Яр та Золотий Колодязь. Там ворог проводить накопичення для подальшого розвитку успіху.

На відрізку свого шляху окупанти пробують встановлювати свої позиції, закріплюватися на місцевості. Також з Кучерового Яру по посадках росіяни пролізли в населений пункт Веселе і проводять накопичення й там. За останню добу в цьому селі було зафіксовано вже близько двох десятків загарбників,

– зазначили експерти.

Вони також зауважили, що одночасно з цим ворог не зупиняється на досягнутому та продовжує розвивати свій успіх в напрямку траси Добропілля – Краматорськ, фіксуючись в районі Нововодяного та Петрівки.

За словами аналітиків, ворог промацав слабкі місця для подальшого руху, якими й буде користуватися, щоб здійснити подібні спроби.

"Обстановка складається доволі хаотично, адже ворог, знайшовши прогалини в обороні, просочується в глибину, пробує швидко закріплятися, накопичуватися для подальшого просування, в той час, як деякі особи в командуванні певної бригади або не розуміють всю глибину проблеми, або подають ситуацію як "контрольовану", в якій "всіх убили, всіх зупинили". Однак з цим не згодні самі військові, які тримають там оборону і намагаються зрозуміти, що відбувається", – пояснили у DeepState.

Чому район Золотого Колодязя є важливим для ЗСУ?

Експерти наголошують, що район Золотого Колодязя, Шахового та інших населених пунктів в цих околицях є місцевістю побудови нових, важких інженерно-фортифікаційних споруд з якісними інженерними загородженнями та найголовніше – якісно спорудженими позиціями по типу ВОП, РОП.

Наразі ворог їх спокійно обходить, а надалі може навіть зайняти та використати для своєї оборони.

Як коментують військові: "найгірше те, що ми їх звідти х*й виб'ємо, якщо вони їх займуть". Це приклад того, що поряд з добре побудованими ІФС необхідні люди, які будуть їх утримувати, а також ефективне командування, яке буде правильно використовувати такі можливості,

– пояснили аналітики.

За словами представників DeepState, початок шляху на Добропілля та логістики у росіян відбувся з вогневого контролю дронами.

"Наразі ворог знайшов місця, щоб прокласти цей шлях фізично, цілком і повністю усвідомлюючи наслідки, які створяться після досягнення цілей. Для ворога вже є заздалегідь визначені кінцеві точки, яких він має досягнути, і сьогодні вони проводять реалізацію задуманого, пробуючи повністю окупувати Золотий Колодязь, Кучерів Яр, Веселе та інші населені пункти", – зауважили експерти.

Водночас, як наголошують аналітики, після остаточного закріплення та накопичення у цих населених пунктах в росіян будуть обов'язкові спроби рухатися в глибину території, а також будуть підтягуватися екіпажі дронів, які ускладнять перебудову альтернативної логістики й утримання навколишніх позицій для Сил Оборони.

У DeepState прогнозують, що з таким розвитком подій, якщо він не зміниться, Україна може наштовхнутися на момент, що Добропілля впаде швидше ніж Покровськ.