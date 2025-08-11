Про це 24 Каналу розповів командир екіпажу БпАК окремого загону безпілотних систем "Тайфун" "Скіф". За його словами, ситуація на Покровському напрямку є складною вже упродовж тривалого часу.

Як наголосив військовий, на сьогодні сформувався єдиний напрямок наступу ворога на цій ділянці фронту. Окупанти лізуть на сході від Покровська в напрямку півночі. Там вже у них досить великий виступ.

Він загрожує не лише Покровську з точки зору перерізання логістики, а вже й Добропільській агломерації. Ворог підходить до населених пунктів на трасі Покровськ – Костянтинівка,

– сказав військовий.

Російські окупанти взагалі не шанують особовий склад. У них реально великі втрати. Але подекуди їм вдається локально просуватися та здобувати деяку тактичну перевагу.

Додамо, приєднуйтеся до збору для окремого загону безпілотних систем "Тайфун". Військові збирають на термінали "Старлінк" та інші потреби. Захисникам важливо залишатися на зв'язку під час виконання завдань. Самі термінали псуються через роботу ворожих дронів та артилерії тощо.

Приєднуйтеся до збору за посиланням https://send.monobank.ua/jar/6tSsdhpEHM або ж за QR-кодом.