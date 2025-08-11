Про це в етері 24 Каналу розповів командир екіпажу БпАК окремого загону безпілотних систем "Тайфун" – "Скіф", зауваживши на тому, що не варто недооцінювати противника. Сьогодні він докладає багато зусиль, аби зруйнувати українську логістику, щоб наші оборонці залишились без постачання необхідних засобів.

Який пріоритет обрав противник?

Для того, аби перерізати логістику, росіяни використовують всі свої безпілотні системи, зокрема ударний БпЛА "Крило", FPV-дрони, аби уражати техніку, яка рухається по Покровському напрямку.

На жаль, логістичних шляхів для поповнення сил і запасів гарнізону, який захищає місто Покровськ, залишається небагато,

– зазначив командир з позивним "Скіф".

З його слів, ворог замість того, аби проводити прямі штурмові дії задля захоплення Покровська, які будуть пов'язані з величезними для нього втратами живої сили (адже бої в місті вести складно), обрав інший пріоритет – перерізати логістику гарнізону, який всередині міста.

"Сподіваюсь, що у командування щодо цього є плани для протистояння і наші хлопці отримають достатню допомогу, аби втримати цей населений пункт. Ворог сюди кинув непосильно великий обсяг сил і резервів, тому це одне із найскладніших завдань, яке сьогодні перед нами стоїть", – озвучив командир екіпажу БпАК.

Нагадаємо, що політолог та офіцер ЗСУ Андрій Ткачук раніше повідомляв, що російські війська мають намір оточити Покровськ з двох напрямків. Ситуація там щодня загострюється. Головне завдання противника – просуватися з південного заходу, де розташований населений пункт Дачне.