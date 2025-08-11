Об этом 24 Каналу рассказал командир экипажа БпАК отдельного отряда беспилотных систем "Тайфун" "Скиф". По его словам, ситуация на Покровском направлении является сложной уже на протяжении длительного времени.
Что известно о боях на Покровском направлении?
Как отметил военный, на сегодня сформировалось единственное направление наступления врага на этом участке фронта. Оккупанты лезут на востоке от Покровска в направлении севера. Там уже у них достаточно большой выступ.
Он угрожает не только Покровску с точки зрения перерезания логистики, но уже и Добропольской агломерации. Враг подходит к населенным пунктам на трассе Покровск – Константиновка,
– сказал военный.
Российские оккупанты вообще не уважают личный состав. У них реально большие потери. Но кое-где им удается локально продвигаться и получать некоторое тактическое преимущество.
