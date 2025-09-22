Главнокомандующий ВСУ рассказал об успехах защитников Украины на фронте. По его словам, Силы обороны восстановили контроль над семью населенными пунктами, а зачистили от ДРГ противника девять.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

Что Сырский говорит об успехах ВСУ?

По словам главнокомандующего ВСУ, Силы обороны Украины продолжают действия на Добропольском направлении и продвигаются вперед. В частности, он доложил о таких успехах наших воинов:

За прошедшие сутки восстановлен контроль над 1,3 километрами квадратными и проведен поиск и уничтожение противника на территории 2,1 километра квадратных Покровского района Донецкой области.

Штурмовые подразделения на отдельных направлениях продвинулись от 200 метров до 2,5 километра.

Уничтожено 43 оккупанты, а общие потери противника – 65 человек. Также уничтожено 11 единиц военной техники (артиллерийских систем – 4; БпЛА – 6, мотоциклов – 1).

Всего за время операции, по состоянию на 00.00 22 сентября 2025 года, освобождено 164,5 километра квадратных, 180,8 километра квадратных – зачищено от ДРГ противника.

Восстановлен контроль над семью населенными пунктами, зачищено от ДРГ противника – девять.

Главнокомандующий заверил, что общие потери российских оккупантов на Добропольском направлении составляют 2 696 человек, из них безвозвратные – 1492. Продолжается пополнение "обменного фонда" для возвращения украинских защитников и защитниц из российской неволи.

Также, по данным Сырского, оккупанты потеряли 856 единиц вооружения и военной техники. Из них: танков – 12, боевых бронированных машин – 38, артсистем – 175, РСЗО – 5, автотехники – 441, мотоциклов и квадроциклов – 58, специальной техники – 1, БпЛА – 173.

