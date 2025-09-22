Головнокомандувач ЗСУ розповів про успіхи захисників України на фронті. За його словами, Сили оборони відновили контроль над сімома населеними пунктами, а зачистили від ДРГ противника – дев'ять.

Про це пише 24 Канал із посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Що Сирський каже про успіхи ЗСУ?

За словами головнокомандувача ЗСУ, Сили оборони України продовжують дії на Добропільському напрямку та просуваються уперед. Зокрема, він доповів про такі успіхи наших воїнів:

Минулої доби відновлено контроль над 1,3 кілометрами квадратними та проведено пошук та знищення противника на території 2,1 кілометра квадратних Покровського району Донецької області.

Штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 200 метрів до 2,5 кілометра.

Знищено 43 окупанти, а загальні втрати противника – 65 осіб. Також знищено 11 одиниць військової техніки (артилерійських систем – 4; БпЛА – 6, мотоциклів – 1).

Загалом за час операції, станом на 00.00 22 вересня 2025 року, звільнено 164,5 кілометра квадратних, 180,8 кілометра квадратних – зачищено від ДРГ противника.

Відновлено контроль над сімома населеними пунктами, зачищено від ДРГ противника – дев’ять.

Головнокомандувач запевнив, що загальні втрати російських окупантів на Добропільському напрямку складають 2 696 осіб, з них безповоротні – 1492. Триває поповнення "обмінного фонду" для повернення українських захисників і захисниць із російської неволі.

Також, за даними Сирського, окупанти втратили 856 одиниць озброєння та військової техніки. З них: танків – 12, бойових броньованих машин – 38, артсистем – 175, РСЗВ – 5, автотехніки – 441, мотоциклів і квадроциклів – 58, спеціальної техніки – 1, БпЛА – 173.