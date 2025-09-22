Зауважимо, що до Новопавлівського напрямку належать населені пункти, розташовані одразу у трьох областях, а точніше майже на їх стику – Донеччині, Дніпропетровщині та Запоріжжі, передає 24 Канал із посиланням на DeepState.

Дивіться також Вигнання Лапіна з армії: в ISW пояснили, чому це незвичний і показовий крок з боку Путіна

Де окупанти мали успіх?

За даними аналітиків, загарбники просунулися біля Новоіванівки та Новомиколаївки. Обидва населені пункти розташовані у східній частині Запорізької області.

Де на карті Новоіванівка

Де на карті Новомиколаївка

На початку липня Сили оборони повідомляли, що росіяни готуються до великого наступу на Запоріжжі, стягуючи туди війська. Окупанти почали активно штурмувати на Запорізькому напрямку малими групами й збільшили використання дронів та артилерії. Про посилення атак на цій ділянці фронту повідомляв і головком Олександр Сирський.

На початку вересня головнокомандувач заявив, що окупанти були змушені відкласти наступ у Запорізькій області і перекидати сили на Донеччину.

Пізніше Сили оборони розповіли, що мета ворога вийти на околиці Запоріжжя, захопивши Степногірськ та Придніпровське.

Повідомлялося, що Сирський звільнив командувача 17-ого корпусу, який воює на Запоріжжі через втрату Кам'янського.

Також посаду позбувся командувач 20-ого корпусу, який стоїть на кордоні Донецької області, звідки росіяни прорвалися на Дніпропетровщину.

У Дніпропетровській області теж не проста ситуація. Там ворог вже захопив кілька населених пунктів і намагається закріпитися.

Нагадаємо, що тим часом у Сумській області захисники зупинили наступ окупантів та відвойовують втрачені позиції. Зокрема, воїни поступово повертають контроль над Олексіївкою.

Аналітики DeepState уточнили лінію зіткнення в Юнаківці, майже окупованої росіянами.

Де розташована Юнаківка: дивіться на карті

