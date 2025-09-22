Заметим, что к Новопавловскому направлению относятся населенные пункты, расположены сразу в трех областях, а точнее почти на их стыке – Донецкой, Днепропетровской области и Запорожье, передает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Где оккупанты имели успех?

По данным аналитиков, захватчики продвинулись возле Новоивановки и Новониколаевки. Оба населенных пункта расположены в восточной части Запорожской области.

Где на карте Новоивановка

Где на карте Новониколаевка

В начале июля Силы обороны сообщали, что россияне готовятся к большому наступлению на Запорожье, стягивая туда войска. Оккупанты начали активно штурмовать на Запорожском направлении малыми группами и увеличили использование дронов и артиллерии. Об усилении атак на этом участке фронта сообщал и главком Александр Сырский.

В начале сентября главнокомандующий заявил, что оккупанты были вынуждены отложить наступление в Запорожской области и перебрасывать силы в Донецкую область.

Позже Силы обороны рассказали, что цель врага выйти на окраины Запорожья, захватив Степногорск и Приднепровское.

Сообщалось, что Сырский уволил командующего 17-ого корпуса, который воюет на Запорожье из-за потери Каменского.

Также должности лишился командующий 20-ого корпуса, который стоит на границе Донецкой области, откуда россияне прорвались на Днепропетровщину.

У Днепропетровской области тоже не простая ситуация. Там враг уже захватил несколько населенных пунктов и пытается закрепиться.

Напомним, что тем временем в Сумской области защитники остановили наступление оккупантов и отвоевывают утраченные позиции. В частности, воины постепенно возвращают контроль над Алексеевкой.

Аналитики DeepState уточнили линию соприкосновения в Юнаковке, почти оккупированной россиянами.

Где расположена Юнаковка: смотрите на карте

