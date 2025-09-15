Как сообщает "Украинская правда", своих должностей лишились глава 17-го корпуса Владимир Силенко и 20-го Максим Китугин, передает 24 Канал.
Почему Сырский уволил Силенко и Китугина?
Отмечается, что главком снял командиров с должностей из-за потери позиций в зоне ответственности корпусов, которые они возглавляли.
Так, 17-й корпус воюет в Запорожской области. Недавно там защитники потеряли село Каменское и часть села Плавни, расположенного на берегу Днепра.
20-й корпус стоит на границе Донецкой области, откуда россиянам удалось прорваться на Днепропетровщину.
Обратите внимание! Институт изучения войны сообщал, что российские войска захватили несколько новых населенных пунктов на Днепропетровщине: Сосновку, Хорошее, Вороное, Александроград, Новониколаевку. Также враг продвинулся на север от Тернового (юго-восток от Великомихайловки).
Что известно о корпусной системе в ВСУ?
- В Украине сформировали корпусную систему в армии, которая включает 20 корпусов.
- Корпусная система ВСУ дает важные преимущества: военные имеют больше ресурсов, а большие участки фронта лучше защищены и находятся под контролем. По словам подполковника Максима Жорина, корпус отвечает за всю зону (почти 150 километров), видит ситуацию и может быстро реагировать. Подчиненные подразделения тесно взаимодействуют и имеют корпусные резервы (снабжение, усиление, беспилотные комплексы), что повышает эффективность боевых действий.
- Известно, что 1 корпус НГУ "Азов" был создан на базе одноименной 12 бригады спецназначения. Его возглавил Денис Прокопенко "Редис". 2 корпус НГУ "Хартия" возник на базе одноименной 13 бригады оперативного назначения. Командир – Игорь Оболенский, "Корнет".
3 армейский корпус ВСУ создали на базе 3 отдельной штурмовой бригады. Командир – Андрей Билецкий).