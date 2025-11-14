Если не получит замороженные активы РФ: экономист объяснил, где Украина возьмет деньги

Правительство одобрило проект госбюджета на 2026 год ко второму чтению. Доходы составят более 2,8 триллиона гривен, расходы – свыше 4,8. Дефицит прогнозируется – 1,9 триллиона гривен. Его часть планируется покрыть, использовав средства в рамках международной финпомощи. В Украине действует ряд соответствующих программ.

Об этом в эфире 24 Канала отметил член Совета НБУ, доктор экономических наук Василий Фурман, добавив, что говорится о Ukraine Facility и ERA Loans.

Сколько средств не хватает для покрытия дефицита?

Нацбанк Украины по базовому сценарию неделю назад обновил макроэкономический прогноз. Базовый сценарий предусматривает, что средства для покрытия дефицита бюджета в Украине будут. По словам члена совета НБУ, на следующий год Украине не хватает для этого 10 – 20 миллиардов долларов.

Он отметил, что в нашем государстве продолжает функционировать ряд программ, которые предусматривают предоставление финансовой поддержки, например, Ukraine Facility (50 миллиардов долларов). Это программа от ЕС, она будет работать до 2027 года. Украине сегодня нужны обновленные программы, но в случае, если они откорректированы не будут, то продолжат действовать нынешние.

Доктор экономических наук также отметил, что другая программа финподдержки, ERA Loans, она тоже предусмотрена на несколько лет, ее объем составляет 50 миллиардов долларов. Украина использовала по состоянию на сегодня 30.

Дополнительно могут быть двусторонние соглашения с различными странами. В этом вопросе продолжается очень много дискуссий, тяжелой работы. Украина сможет получить внешнее финансирование. Если говорить о дефиците госбюджета, то в 2026 году нам нужно будет 45 – 46 миллиардов долларов в целом, часть средств уже есть,

– пояснил Фурман.

Как Европа планирует поддержать финансово Украину?