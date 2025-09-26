Проект "Брама", который запустила Киберполиция Украины, стал одним из главных инструментов в борьбе с пропагандой и опасным контентом. Любой из украинцев может присоединиться к проекту и реально влиять на информационный фронт.

Об этом 24 Каналу рассказал старший оперуполномоченный управления противодействия киберпреступности в Киеве, старший лейтенант полиции Роман Орлов.

Интересно Новая работа для украинских спецслужб: соучредитель УБОП сказал, какие провокации готовит Кремль

Для чего был создан проект "Брама" и как он работает?

Роман Орлов рассказал, что проект "Брама" – это объединение граждан частного и государственного секторов в противодействии дезинформации и незаконному контенту в информационном пространстве.

Наша миссия – это очистка информационного пространства от российской пропаганды и дезинформации, уничтожение очагов незаконного распространения противоправного и запрещенного контента,

– отметил старший лейтенант полиции.

Правоохранитель отметил, что работает этот проект очень просто: для блокировки того или иного источника необходимо присылать жалобы, и чем больше их будет, тем больше вероятность того, что этот источник будет заблокирован. Именно с этой целью Киберполиция предлагает всем пользователям стать частью проекта "Брама".

Пользователи также в рамках этого проекта могут:

сообщить об источнике неприемлемого контента для дальнейшей массовой отправки жалоб сообществом;

помочь заблокировать источник неприемлемого контента.

получить советы по медиа и киберграмотности.

Какие практические результаты проекта есть сейчас?

Роман Орлов рассказал, что сейчас в рамках проекта "Брама" функционирует:

телеграм-бот, который накапливает ссылки на источники, что необходимо заблокировать;

телеграм-канал, где публикуются ссылки для блокировки сообществом;

вайбер сообщество и страницы в социальных сетях Facebook и Instagram.

С начала деятельности нашего проекта пользователи прислали более около 140 тысяч ссылок на источники, которые необходимо заблокировать. По состоянию на сегодня, участниками сообщества заблокировано более 26 тысяч источников распространения неприемлемого контента,

– отметил старший оперуполномоченный управления противодействия киберпреступности в Киеве.

Он также отметил, что работы в противодействии враждебной пропаганде и дезинформации еще очень много, поэтому Киберполиция предлагает всем желающим участвовать и помогать.

Как обычный человек может стать частью "Брамы"?

По словам старшего лейтенанта, для того, чтобы стать частью проекта, пользователям достаточно просто иметь мобильный телефон или компьютер и немного свободного времени.

Это время пользователь должен быть готов уделить для того, чтобы отправить жалобу или ссылку на вредоносный контент.

"У нас даже есть лозунг: "Если ты не можешь донатить своими силами или финансами, то можешь донатить свое время"", – заметил Орлов.

Сотрудничает ли проект с другими организациями, чтобы защищать инфопространство?

Роман Орлов подчеркнул, что с 2022 года в телеграмме и социальных сетях существовали подобные проекты, также жаловались на источники, которые распространяют пропаганду и дезинформацию. Но, к сожалению, эти сообщества прекратили свою деятельность.

Поэтому наша уникальность этого проекта ("Брама" – 24 Канал) – это наличие базы вражеских ресурсов, возможность выявления ячеек пропаганды и их блокировки,

– пояснил старший лейтенант полиции.

По его словам, "Брама" сотрудничает с любыми благотворительными организациями, участники которых готовы помочь и уделить свое время.

Как можно развить критическое мышление и не стать жертвой дезинформации?

Представитель Киберполиции подчеркнул, что на сегодня умение отличать правду от фейков в интернете – это не просто полезный навык, а необходимость по нескольким причинам.

"Во-первых, это огромный поток информации. Во-вторых, это влияние на общество. В-третьих, это ваша личная безопасность. И также это репутация и доверие", – заметил правоохранитель.

Роман Орлов также дал несколько советов, как развить критическое мышление и не стать жертвой мошенников: