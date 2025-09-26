Проєкт "Брама", який запустила Кіберполіція України, став одним із головних інструментів у боротьбі з пропагандою та небезпечним контентом. Будь-хто з українців може долучитися до проєкту й реально впливати на інформаційний фронт.

Про це 24 Каналу розповів старший оперуповноважений управління протидії кіберзлочинам у Києві, старший лейтенант поліції Роман Орлов.

Для чого був створений проєкт "Брама" і як він працює?

Роман Орлов розповів, що проєкт "Брама" – це об'єднання громадян приватного та державного секторів у протидії дезінформації та незаконному контенту в інформаційному просторі.

Наша місія – це очищення інформаційного простору від російської пропаганди та дезінформації, знищення осередків незаконного поширення протиправного та забороненого контенту,

– зазначив старший лейтенант поліції.

Правоохоронець наголосив, що працює цей проєкт дуже просто: для блокування того чи іншого джерела необхідно надсилати скарги, і чим більше їх буде, тим більше ймовірність того, що це джерело буде заблоковано. Саме з цією метою Кіберполіція пропонує всім користувачам стати частини проєкту "Брама".

Користувачі також у межах цього проєкту можуть:

повідомити про джерело неприйнятного контенту для подальшого масового надсилання скарг спільнотою;

допомогти заблокувати джерело неприйнятного контенту.

отримати поради щодо медіа та кіберграмотності.

Які практичні результати проєкту є наразі?

Роман Орлов розповів, що нині в межах проєкту "Брама" функціонує:

телеграм-бот, який накопичує посилання на джерела, що необхідно заблокувати;

телеграм-канал, де публікуються посилання для блокування спільнотою;

вайбер спільнота та сторінки в соціальних мережах Facebook і Instagram.

З початку діяльності нашого проєкту користувачі надіслали понад близько 140 тисяч посилань на джерела, які необхідно заблокувати. Станом на сьогодні, учасниками спільноти заблоковано понад 26 тисяч джерел поширення неприйнятного контенту,

– зазначив старший оперуповноважений управління протидії кіберзлочинам у Києві.

Він також зауважив, що роботи у протидії ворожій пропаганді та дезінформації ще дуже багато, тому Кіберполіція пропонує всім охочим долучатися і допомагати.

Як звичайна людина може стати частиною "Брами"?

За словами старшого лейтенанта, для того, щоб стати частиною проєкту, користувачам достатньо просто мати мобільний телефон або комп'ютер та трохи вільного часу.

Цей час користувач має бути готовий приділити для того, щоб надіслати скаргу або посилання на шкідливий контент.

"В нас навіть є гасло: "Якщо ти не можеш донатити своїми силами або фінансами, то можеш донатити свій час"", – зауважив Орлов.

Чи співпрацює проєкт з іншими організаціями, аби захищати інфопростір?

Роман Орлов підкреслив, що з 2022 року в телеграмі та соціальних мережах існували подібні проєкти, що також скаржилися на джерела, які поширюють пропаганду та дезінформацію. Але, на жаль, ці спільноти припинили свою діяльність.

Тому наша унікальність цього проєкту ("Брама" – 24 Канал) – це наявність бази ворожих ресурсів, можливість виявлення осередків пропаганди та їх блокування,

– пояснив старший лейтенант поліції.

За його словами, "Брама" співпрацює з будь-якими благодійними організаціями, учасники яких готові допомогти та приділити свій час.

Як можна розвинути критичне мислення і не стати жертвою дезінформації?

Представник Кіберполіції підкреслив, що на сьогодні вміння відрізняти правду від фейків в інтернеті – це не просто корисна навичка, а необхідність з кількох причин.

"По-перше, це величезний потік інформації. По-друге, це вплив на суспільство. По-третє, це ваша особиста безпека. І також це репутація та довіра", – зауважив правоохоронець.

Роман Орлов також дав кілька порад, як розвинути критичне мислення і не стати жертвою шахраїв: