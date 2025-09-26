Об этом 24 Каналу рассказал старший оперуполномоченный управления противодействия киберпреступности в Киеве, старший лейтенант полиции Роман Орлов.
Для чего был создан проект "Брама" и как он работает?
Роман Орлов рассказал, что проект "Брама" – это объединение граждан частного и государственного секторов в противодействии дезинформации и незаконному контенту в информационном пространстве.
Наша миссия – это очистка информационного пространства от российской пропаганды и дезинформации, уничтожение очагов незаконного распространения противоправного и запрещенного контента,
– отметил старший лейтенант полиции.
Правоохранитель отметил, что работает этот проект очень просто: для блокировки того или иного источника необходимо присылать жалобы, и чем больше их будет, тем больше вероятность того, что этот источник будет заблокирован. Именно с этой целью Киберполиция предлагает всем пользователям стать частью проекта "Брама".
Пользователи также в рамках этого проекта могут:
- сообщить об источнике неприемлемого контента для дальнейшей массовой отправки жалоб сообществом;
- помочь заблокировать источник неприемлемого контента.
- получить советы по медиа и киберграмотности.
Какие практические результаты проекта есть сейчас?
Роман Орлов рассказал, что сейчас в рамках проекта "Брама" функционирует:
- телеграм-бот, который накапливает ссылки на источники, что необходимо заблокировать;
- телеграм-канал, где публикуются ссылки для блокировки сообществом;
- вайбер сообщество и страницы в социальных сетях Facebook и Instagram.
С начала деятельности нашего проекта пользователи прислали более около 140 тысяч ссылок на источники, которые необходимо заблокировать. По состоянию на сегодня, участниками сообщества заблокировано более 26 тысяч источников распространения неприемлемого контента,
– отметил старший оперуполномоченный управления противодействия киберпреступности в Киеве.
Он также отметил, что работы в противодействии враждебной пропаганде и дезинформации еще очень много, поэтому Киберполиция предлагает всем желающим участвовать и помогать.
Как обычный человек может стать частью "Брамы"?
По словам старшего лейтенанта, для того, чтобы стать частью проекта, пользователям достаточно просто иметь мобильный телефон или компьютер и немного свободного времени.
Это время пользователь должен быть готов уделить для того, чтобы отправить жалобу или ссылку на вредоносный контент.
"У нас даже есть лозунг: "Если ты не можешь донатить своими силами или финансами, то можешь донатить свое время"", – заметил Орлов.
Сотрудничает ли проект с другими организациями, чтобы защищать инфопространство?
Роман Орлов подчеркнул, что с 2022 года в телеграмме и социальных сетях существовали подобные проекты, также жаловались на источники, которые распространяют пропаганду и дезинформацию. Но, к сожалению, эти сообщества прекратили свою деятельность.
Поэтому наша уникальность этого проекта ("Брама" – 24 Канал) – это наличие базы вражеских ресурсов, возможность выявления ячеек пропаганды и их блокировки,
– пояснил старший лейтенант полиции.
По его словам, "Брама" сотрудничает с любыми благотворительными организациями, участники которых готовы помочь и уделить свое время.
Как можно развить критическое мышление и не стать жертвой дезинформации?
Представитель Киберполиции подчеркнул, что на сегодня умение отличать правду от фейков в интернете – это не просто полезный навык, а необходимость по нескольким причинам.
"Во-первых, это огромный поток информации. Во-вторых, это влияние на общество. В-третьих, это ваша личная безопасность. И также это репутация и доверие", – заметил правоохранитель.
Роман Орлов также дал несколько советов, как развить критическое мышление и не стать жертвой мошенников:
- проверять источники информации;
- искать подтверждение сообщений в других источниках информации;
- анализировать контекст;
- развивать навыки фактчекинга, в частности научиться использовать специальные сервисы для проверки фактов;
- и самое главное – быть просто внимательным к собственным сомнениям относительно той или иной информации, если она возникает.