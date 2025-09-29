Проект киберполиции "Брама" – это объединение граждан частного и государственного секторов для противодействия дезинформации и незаконному контенту. Его главная миссия – очищение информационного пространства от российской пропаганды и дезинформации.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал старший оперуполномоченный управления противодействия киберпреступности в Киеве, старший лейтенант полиции Роман Орлов, добавив, что также говорится об уничтожении ячеек незаконного распространения запрещенного контента. Приобщиться к этой деятельности может каждый.

Как работает проект?

Для блокировки определенного источника необходимо отправлять жалобы. Чем больше их будет, тем больше вероятность того, что источник заблокируют. Именно с этой целью пользователям предлагают стать частью проекта "Брама".

Граждане будут иметь возможность сообщить об источнике неприемлемого контента для дальнейшей массовой отправки жалоб сообществом. Кроме этого, можно помочь заблокировать источник этого контента и получить советы по медиа и киберграмотности.

Какие результаты деятельности ресурса?

В рамках работы проекта "Брама" функционирует телеграмм-бот, также телеграмм-канал, где публикуют ссылки для блокировки сообществом, Вайбер группы и страницы в социальных сетях.

С начала деятельности проекта пользователи прислали около 140 тысяч ссылок на источники, которые необходимо заблокировать. По состоянию на сентябрь 2025 года участниками сообщества заблокировано более 26 тысяч источников распространения неприемлемого контента.

Работы еще очень много, поэтому мы предлагаем участвовать всем и помогать,

– отметил Роман Орлов.

Как стать частью "Брамы"?

Для того, чтобы стать частью проекта пользователям достаточно иметь мобильный телефон или компьютер и также немного свободного времени, которое они готовы уделить для важного дела. Нужно будет присылать жалобы или ссылки на вредоносный контент.

"У нас даже есть лозунг: "Если не можешь донатить финансами или своими силами, то донать свое время", – подытожил Роман Орлов.

Что известно о проекте: главное