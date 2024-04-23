Проект, при поддержке Киберполиции Украины, призван научить общественность распознавать фейки и пропаганду. А также повысить медиа-грамотность украинцев, уменьшить влияние пропаганды на общество.

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Зато ресурс будет способствовать популяризации безопасного поведения в интернете, защищать медиа от российской пропаганды, блокировать каналы распространения дезинформации.

Социальный проект "BRAMA" – это синергия граждан, частного и государственного секторов в противодействии дезинформации и незаконному контенту в информационном пространстве,

– сообщили в киберполиции.



Помочь очистить информпространство от российской пропаганды может каждый / Инфографика проекта "BRAMA"

Как могут помочь украинцы

Для блокировки того или иного источника необходимо отправлять жалобы и чем больше будет жалоб, тем больше вероятность того, что источник будет заблокирован. Именно с этой целью украинцев призвали стать частью "BRAMA".

Украинцев призвали присоединиться к проекту "BRAMA": видео

Подписывайся в телеграмм на канал и отправь в "бан" враждебные интернет ресурсы. "BRAMA" – Донать свое время на защиту инфопространства,

– отметили разработчики.



Как украинцы могут присоединиться к проекту / Инфографика проекта "BRAMA"

Обратите внимание. Главная цель проекта – очистка информационного пространства от российской пропаганды и дезинформации, уничтожение очагов незаконного распространения противоправного и запрещенного контента.