Проєкт, за підтримки Кіберполіції України, покликаний навчити громадськість розпізнавати фейки та пропаганду. А також підвищити медіа-грамотність українців, зменшити вплив пропаганди на суспільство.

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Натомість ресурс сприятиме популяризації безпечного поводження в інтернеті, захищатиме медіа від російської пропаганди, блокуватиме канали поширення дезінформації.

Соціальний проєкт "BRAMA" – це синергія громадян, приватного та державного секторів у протидії дезінформації та незаконному контенту в інформаційному просторі,

– повідомили у кіберполіції.



Допомогти очистити інфорпростір від російської пропаганди може кожен / Інфографіка проєкту "BRAMA"

Як можуть допопогти українці

Для блокування того чи іншого джерела необхідно надсилати скарги і чим більше буде скарг, тим більша вирогідність того, що джерело буде заблоковано. Саме із цією метою українців закликали стати частиною "BRAMA".

Українців закликали долучитись до проєкту "BRAMA": відео

Підписуйся в телеграм на канал та відправ в "бан" ворожі інтернет ресурси. "BRAMA" – Донать свій час на захист інфопростору,

– наголосили розробники.



Як українці можуть долучитись до проєкту / Інфографіка проєкту "BRAMA"

Зауважте. Головна мета проєкту – очищення інформаційного простору від російської пропаганди та дезінформації, знищення осередків незаконного поширення протиправного та забороненого контенту.