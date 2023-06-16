Боти, боти, боти

У першому випадку повідомляється про групу людей, що складалася з трьох вінничан віком 30, 38 та 42 роки. Зловмисники організували роботу ботоферми й щодня реєстрували близько 500 анонімних облікових записів у соцмережах, месенджерах та на торговельних онлайн-майданчиках.

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Сторінки використовували для дискредитації Сил оборони України, виправдовування збройної агресії рф, формування в українців громадської думки в інтересах ворога, розхитування суспільно-політичної ситуації в країні. Крім того, зафіксовані факти шахрайства на торговельних майданчиках.

Фото з місця проведення незаконної діяльності / Фото Кіберполіція

За надані послуги зловмисники отримували виплати в російських рублях.

Тепер усім загрожує до 15 років за ґратами.

Шахраї прикидаються ДТЕК

У другому випадку мова також іде про використання мережі фішингових ботів. Організували схему п’ятеро мешканців Одещини, Київщини та Росії. Правопорушники під час блекаутів створювали ботів у Telegram, яких видавали за офіційні чатботи ДТЕК. Таким чином зловмисники дізнавалися авторизаційні дані для входу до акаунтів Telegram. Зі скомпрометованих акаунтів чоловіки розсилали рекламу шахрайських каналів, на яких пропонували псевдоінвестиції у різні проєкти.

Підозрювані також залучили близько 50 "дропів", які виконували функцію обготівкування грошей, отриманих як інвестиції.

Зловмисники здійснили несанкціоноване втручання до понад 15 тисяч акаунтів, а від шахрайства під виглядом інвестування грошей постраждали близько 3 тисяч людей.

Кримінальне провадження передбачає від 10 до 15 років увʼязнення.