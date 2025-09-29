Проєкт кіберполіції "Брама" – це об'єднання громадян приватного та державного секторів для протидії дезінформації та незаконному контенту. Його головна місія – очищення інформаційного простору від російської пропаганди та дезінформації.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів старший оперуповноважений управління протидії кіберзлочинам у Києві, старший лейтенант поліції Роман Орлов, додавши, що також мовиться про знищення осередків незаконного поширення забороненого контенту. Долучитися до цієї діяльності може кожен.

Дивіться також Мінцифра готує до запуску власний ШІ: для чого він Україні, чи буде безпечний під час війни і коли запрацює

Як працює проєкт?

Для блокування певного джерела необхідно надсилати скарги. Чим більше їх буде, тим більша ймовірність того, що джерело заблокують. Саме з цією метою користувачам пропонують стати частиною проєкту "Брама".

Громадяни матимуть можливість повідомити про джерело неприйнятного контенту для подальшого масового надсилання скарг спільнотою. Крім цього, можна допомогти заблокувати джерело цього контенту й отримати поради щодо медіа та кіберграмотності.

Які результати діяльності ресурсу?

У межах роботи проєкту "Брама" функціонує телеграм-бот, також телеграм-канал, де публікують посилання для блокування спільнотою, Вайбер групи та сторінки у соціальних мережах.

З початку діяльності проєкту користувачі надіслали близько 140 тисяч посилань на джерела, які необхідно заблокувати. Станом на вересень 2025 року учасниками спільноти заблоковано понад 26 тисяч джерел поширення неприйнятного контенту.

Роботи ще дуже багато, тому ми пропонуємо долучатися всім і допомагати,

– наголосив Роман Орлов.

Як стати частиною "Брами"?

Для того, щоб стати частиною проєкту користувачам достатньо мати мобільний телефон чи комп'ютер і також трохи вільного часу, який вони готові приділити для важливої справи. Потрібно буде надсилати скарги або посилання на шкідливий контент.

"У нас навіть є гасло: "Якщо не можеш донатити фінансами чи своїми силами, то донать свій час", – підсумував Роман Орлов.

Що відомо про проєкт: головне