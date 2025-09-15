В Украине постепенно устанавливается осенняя погода. Хотя днем еще будет достаточно тепло, ночью температура может падать до +5 градусов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Смотрите также Грозы, туманы и порывистые ветры, но преимущественно тепло: прогноз погоды на неделю

Какой будет температура ночью и днем?

По словам Кибальчича, наиболее высокие показатели температуры на этой неделе воздуха будут фиксировать в южных и юго-восточных регионах страны.

Согласно прогнозу, температура ночью будет такая:

понедельник, 15 сентября – +9...+14, в северо-восточной части местами +5...+8;

вторник, 16 сентября – +9...+14;

среда, 17 сентября – +10...+15;

четверг, 18 сентября – +10...+16, в западных областях +5...+10;

пятница, 19 сентября – +7...+12, на юго-востоке +11...+16;

суббота, 20 сентября – +9...+14;

воскресенье, 21 сентября – +7...+12, в южной части +11...+16.

Днем местами также будет ощущаться осенняя прохлада, хотя в ряде областей может пригреть до +29:

понедельник, 15 сентября – +23...+28, в западных областях +16...+21;

вторник, 16 сентября – +23...+28; в западных областях не выше +19...+24;

среда, 17 сентября – +23...+28; в западных, а также Киевской и Черниговской областях +18...+23;

четверг, 18 сентября – +18...+23;

пятница, 19 сентября – +22...+27;

суббота, 20 сентября – +22...+27, в центральных и южных областях местами до +29;

воскресенье, 21 сентября – +15...+21, в южной части +21...+26.

Когда будут заморозки?