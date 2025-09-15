Становится все холоднее, термометры покажут +5: прогноз ночных и дневных температур на неделе
- В Украине ожидается осенняя погода с ночными температурами от +5 до +16 градусов в зависимости от региона.
- Дневные температуры будут колебаться от +15 до +29 градусов, с самыми высокими показателями в южных и юго-восточных областях.
В Украине постепенно устанавливается осенняя погода. Хотя днем еще будет достаточно тепло, ночью температура может падать до +5 градусов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.
Смотрите также Грозы, туманы и порывистые ветры, но преимущественно тепло: прогноз погоды на неделю
Какой будет температура ночью и днем?
По словам Кибальчича, наиболее высокие показатели температуры на этой неделе воздуха будут фиксировать в южных и юго-восточных регионах страны.
Согласно прогнозу, температура ночью будет такая:
- понедельник, 15 сентября – +9...+14, в северо-восточной части местами +5...+8;
- вторник, 16 сентября – +9...+14;
- среда, 17 сентября – +10...+15;
- четверг, 18 сентября – +10...+16, в западных областях +5...+10;
- пятница, 19 сентября – +7...+12, на юго-востоке +11...+16;
- суббота, 20 сентября – +9...+14;
- воскресенье, 21 сентября – +7...+12, в южной части +11...+16.
Днем местами также будет ощущаться осенняя прохлада, хотя в ряде областей может пригреть до +29:
- понедельник, 15 сентября – +23...+28, в западных областях +16...+21;
- вторник, 16 сентября – +23...+28; в западных областях не выше +19...+24;
- среда, 17 сентября – +23...+28; в западных, а также Киевской и Черниговской областях +18...+23;
- четверг, 18 сентября – +18...+23;
- пятница, 19 сентября – +22...+27;
- суббота, 20 сентября – +22...+27, в центральных и южных областях местами до +29;
- воскресенье, 21 сентября – +15...+21, в южной части +21...+26.
Когда будут заморозки?
По словам Игоря Кибальчича, тепло в Украине продержится до третьей декады сентября. После этого в Украину придет холодный воздух арктического происхождения.
Первые осенние заморозки на почве могут появиться уже после 20 сентября в северных, восточных и западных областях.
Синоптик Иван Семилита отмечал, что опускаться температура начнет со второй половины сентября. Он отметил, что похолодание не будет резким.