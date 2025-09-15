Стає все холодніше, термометри покажуть +5: прогноз нічних і денних температур на тижні
- В Україні очікується осіння погода з нічними температурами від +5 до +16 градусів залежно від регіону.
- Денні температури коливатимуться від +15 до +29 градусів, з найвищими показниками у південних та південно-східних областях.
В Україні поступово встановлюється осіння погода. Хоча вдень ще буде достатньо тепло, вночі температура може падати аж до +5 градусів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.
Дивіться також Грози, тумани й поривчасті вітри, але переважно тепло: прогноз погоди на тиждень
Якою буде температура вночі та вдень?
За словами Кібальчича, найбільш високі показники температури цього тижня повітря фіксуватимуть у південних та південно-східних регіонах країни.
Згідно з прогнозом, температура вночі буде така:
- понеділок, 15 вересня – +9…+14, у північно-східній частині місцями +5…+8;
- вівторок, 16 вересня – +9…+14;
- середа, 17 вересня – +10…+15;
- четвер, 18 вересня – +10…+16, у західних областях +5…+10;
- п'ятниця, 19 вересня – +7…+12, на південному сході +11…+16;
- субота, 20 вересня – +9…+14;
- неділя, 21 вересня – +7…+12, у південній частині +11…+16.
Вдень місцями також відчуватиметься осіння прохолода, хоча у низці областей може пригріти аж до +29:
- понеділок, 15 вересня – +23...+28, у західних областях +16...+21;
- вівторок, 16 вересня – +23…+28; у західних областях не вище +19…+24;
- середа, 17 вересня – +23…+28; у західних, а також Київській та Чернігівській областях +18…+23;
- четвер, 18 вересня – +18...+23;
- п'ятниця, 19 вересня – +22…+27;
- субота, 20 вересня – +22…+27, у центральних та південних областях місцями до +29;
- неділя, 21 вересня – +15…+21, у південній частині +21…+26.
Коли будуть заморозки?
За словами Ігоря Кібальчича, тепло в Україні протримається до третьої декади вересня. Після цього в Україну прийде холодне повітря арктичного походження.
Перші осінні заморозки на ґрунті можуть з’явитися вже після 20 вересня у північних, східних і західних областях.
Синоптик Іван Семиліта зазначав, що опускатися температура почне з другої половини вересня. Він наголосив, що похолодання не буде різким.