Осенние дожди принесли в Украину незначительное похолодание. Синоптики спрогнозировали, что температура упадет еще на несколько градусов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в последующие дни?

Температура в следующие три дня ночью в среднем будет достигать +10...+18, днем будет подниматься до +22...+28. В четверг, 11 сентября, в западных областях, а в пятницу, 12 сентября, по всей Украине, кроме юго-востока, снижение дневной температуры на 3 – 5 градусов.

В субботу, 13 сентября, и в воскресенье, 14 сентября, температурный режим будет похожим. Ночью термометры в среднем будут показывать +12...+15, на несколько градусов теплее на юге. Днем будет +21...+25.

Кроме того, в следующие несколько дней жителям ряда областей стоит быть готовыми к продолжению непогоды:

10 сентября кратковременные дожди, местами грозы, в южной части

11 сентября умеренные, местами значительные дожди и порывы ветра 15 – 20 метров в секунду в западных областях

12 сентября кратковременные дожди, местами грозы, в западных, также местами в Житомирской, Винницкой и Одесской областях.

Прогноз погоды на 10 – 14 сентября / карты Укргидрометцентра

Чего ждать от погоды дальше?