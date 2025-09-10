Ударят ли на днях холода или наоборот – порадует осеннее тепло
- Ожидается снижение дневной температуры на 3-5 градусов в западных областях 11 сентября, а 12 сентября по всей Украине, кроме юго-востока.
- Температура ночью будет колебаться от +10 до +18, днем от +22 до +28, с постепенным снижением до +21...+25 в выходные дни.
Осенние дожди принесли в Украину незначительное похолодание. Синоптики спрогнозировали, что температура упадет еще на несколько градусов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода в последующие дни?
Температура в следующие три дня ночью в среднем будет достигать +10...+18, днем будет подниматься до +22...+28. В четверг, 11 сентября, в западных областях, а в пятницу, 12 сентября, по всей Украине, кроме юго-востока, снижение дневной температуры на 3 – 5 градусов.
В субботу, 13 сентября, и в воскресенье, 14 сентября, температурный режим будет похожим. Ночью термометры в среднем будут показывать +12...+15, на несколько градусов теплее на юге. Днем будет +21...+25.
Кроме того, в следующие несколько дней жителям ряда областей стоит быть готовыми к продолжению непогоды:
- 10 сентября кратковременные дожди, местами грозы, в южной части
- 11 сентября умеренные, местами значительные дожди и порывы ветра 15 – 20 метров в секунду в западных областях
- 12 сентября кратковременные дожди, местами грозы, в западных, также местами в Житомирской, Винницкой и Одесской областях.
Прогноз погоды на 10 – 14 сентября / карты Укргидрометцентра
Чего ждать от погоды дальше?
По словам синоптика Игоря Кибальчича, тепло в Украине продержится до третьей декады сентября. После этого в Украину придет холодный воздух арктического происхождения. Тогда же возможны заморозки в северных, восточных и западных областях.
Синоптик Иван Семилита придерживается подобного мнения. По его словам, уже во второй половине месяца можно ожидать на постепенное снижение температуры.