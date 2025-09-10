Осінні дощі принесли в Україні незначне похолодання. Синоптики спрогнозували, що температура впаде ще на кілька градусів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода наступні дні?

Температура у наступні три дні вночі в середньому сягатиме +10…+18, вдень підійматиметься до +22…+28. У четвер, 11 вересня, в західних областях, а у п'ятницю, 12 вересня, по всій Україні, крім південного сходу, зниження денної температури на 3 – 5 градусів.

У суботу, 13 вересня, та у неділю, 14 вересня, температурний режим буде схожим. Вночі термометри в середньому показуватимуть +12…+15, на кілька градусів тепліше на півдні. Вдень буде +21…+25.

Крім того, у наступні кілька днів жителям низки областей варто бути готовими до продовження негоди:

10 вересня короткочасні дощі, подекуди грози, у південній частині

11 вересня помірні, місцями значні дощі та пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду у західних областях

12 вересня короткочасні дощі, подекуди грози, у західних, також місцями в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях.

Прогноз погоди на 10 – 14 вересня / карти Укргідрометцентру

Чого чекати від погоди далі?