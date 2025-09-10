Чи вдарять на днях холоди або навпаки – потішить осіннє тепло
- Очікується зниження денної температури на 3-5 градусів у західних областях 11 вересня, а 12 вересня по всій Україні, крім південного сходу.
- Температура вночі коливатиметься від +10 до +18, вдень від +22 до +28, з поступовим зниженням до +21…+25 у вихідні дні.
Осінні дощі принесли в Україні незначне похолодання. Синоптики спрогнозували, що температура впаде ще на кілька градусів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода наступні дні?
Температура у наступні три дні вночі в середньому сягатиме +10…+18, вдень підійматиметься до +22…+28. У четвер, 11 вересня, в західних областях, а у п'ятницю, 12 вересня, по всій Україні, крім південного сходу, зниження денної температури на 3 – 5 градусів.
У суботу, 13 вересня, та у неділю, 14 вересня, температурний режим буде схожим. Вночі термометри в середньому показуватимуть +12…+15, на кілька градусів тепліше на півдні. Вдень буде +21…+25.
Крім того, у наступні кілька днів жителям низки областей варто бути готовими до продовження негоди:
- 10 вересня короткочасні дощі, подекуди грози, у південній частині
- 11 вересня помірні, місцями значні дощі та пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду у західних областях
- 12 вересня короткочасні дощі, подекуди грози, у західних, також місцями в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях.
Прогноз погоди на 10 – 14 вересня / карти Укргідрометцентру
Чого чекати від погоди далі?
За словами синоптика Ігоря Кібальчича, тепло в Україні протримається до третьої декади вересня. Після цього в Україну прийде холодне повітря арктичного походження. Тоді ж можливі заморозки у північних, східних і західних областях.
Синоптик Іван Семиліта дотримується подібної думки. За його словами, вже в другій половині місяця можна очікувати на поступове зниження температури.