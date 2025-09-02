Жара до +32, а местами туман, дождь, грозы: погода на 2 сентября
Второй день осени порадует украинцев по-настоящему летней погодой. Кое-где во вторник, 2 сентября, будет жара до +32.
В то же время в некоторых регионах возможны дожди и грозы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода 2 сентября?
Во вторник в Украине прогнозируют переменную облачность.
На востоке и юго-востоке страны, а ночью также в большинстве центральных областей местами прогнозируют кратковременный дождь и грозу. На остальной территории осадков не будет.
Ночью и утром в западных областях местами туман,
– отмечают синоптики.
Ветер в этот день будет преимущественно северо-восточный со скоростью 3 – 8 метров в секунду.
Ночная температура воздуха будет колебаться от +13 – +18, на побережье морей – до +20.
Днем температура воздуха прогреется до +24 – +29, а на Юге и Востоке страны – до +32.
Прогноз погоды на 2 сентября / Карта Укргидрометцентра
Какой будет температура воздуха в областных центрах?
Киев +24...+26;
Ужгород +26...+28;
Львов +27...+29;
Ивано-Франковск +27...+29;
Тернополь +26...+28;
Черновцы +27...+29;
Хмельницкий +26...+28;
Луцк +27...+29;
Ровно +27...+29;
Житомир +26...+28;
Винница +27...+29;
Одесса +29...+31;
Николаев +29...+31;
Херсон +28...+30;
Симферополь +26...+28;
Кропивницкий +27...+29;
Черкассы +26...+28;
Чернигов +25...+27;
Сумы +25...+27;
Полтава +26...+28;
Днепр +27...+29;
Запорожье +27...+29;
Донецк +27...+29;
Луганск +28...+30;
Харьков +26...+28
Какой будет погода в сентябре?
- Первые дни сентября в Украине будут теплыми, а похолодание ожидается после 10 сентября.
- В то же время после 20 сентября могут ударить первые заморозки. Также на высокогорье Карпат возможен снег.