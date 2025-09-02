Второй день осени порадует украинцев по-настоящему летней погодой. Кое-где во вторник, 2 сентября, будет жара до +32.

В то же время в некоторых регионах возможны дожди и грозы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода 2 сентября?

Во вторник в Украине прогнозируют переменную облачность.

На востоке и юго-востоке страны, а ночью также в большинстве центральных областей местами прогнозируют кратковременный дождь и грозу. На остальной территории осадков не будет.

Ночью и утром в западных областях местами туман,

– отмечают синоптики.

Ветер в этот день будет преимущественно северо-восточный со скоростью 3 – 8 метров в секунду.

Ночная температура воздуха будет колебаться от +13 – +18, на побережье морей – до +20.

Днем температура воздуха прогреется до +24 – +29, а на Юге и Востоке страны – до +32.

Прогноз погоды на 2 сентября / Карта Укргидрометцентра

Какой будет температура воздуха в областных центрах?

Киев +24...+26;

Ужгород +26...+28;

Львов +27...+29;

Ивано-Франковск +27...+29;

Тернополь +26...+28;

Черновцы +27...+29;

Хмельницкий +26...+28;

Луцк +27...+29;

Ровно +27...+29;

Житомир +26...+28;

Винница +27...+29;

Одесса +29...+31;

Николаев +29...+31;

Херсон +28...+30;

Симферополь +26...+28;

Кропивницкий +27...+29;

Черкассы +26...+28;

Чернигов +25...+27;

Сумы +25...+27;

Полтава +26...+28;

Днепр +27...+29;

Запорожье +27...+29;

Донецк +27...+29;

Луганск +28...+30;

Харьков +26...+28

Какой будет погода в сентябре?