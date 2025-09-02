Спека до +32, а місцями туман, дощ, грози: погода на 2 вересня
Другий день осені порадує українців по-справжньому літньою погодою. Подекуди у вівторок, 2 вересня, буде спека до +32.
Водночас у деяких регіонах можливі дощі та грозі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода 2 вересня?
У вівторок в Україні прогнозують мінливу хмарність.
На сході та південному сході країни, а вночі також у більшості центральних областей місцями прогнозують короткочасний дощ та грозу. На решті території опадів не буде.
Вночі та вранці у західних областях подекуди туман,
– наголошують синоптики.
Вітер цього дня буде переважно північно-східний зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду.
Нічна температура повітря коливатиметься від +13 – +18, на узбережжі морів – до +20.
Вдень температура повітря прогріється до +24 – +29, а на півдні та сході країни – до +32.
Прогноз погоди на 2 вересня / Карта Укргідрометцентру
Якою буде температура повітря в обласних центрах?
Київ +24…+26;
Ужгород +26…+28;
Львів +27…+29;
Івано-Франківськ +27…+29;
Тернопіль +26…+28;
Чернівці +27…+29;
Хмельницький +26…+28;
Луцьк +27…+29;
Рівне +27…+29;
Житомир +26…+28;
Вінниця +27…+29;
Одеса +29…+31;
Миколаїв +29…+31;
Херсон +28…+30;
Сімферополь +26…+28;
Кропивницький +27…+29;
Черкаси +26…+28;
Чернігів +25…+27;
Суми +25…+27;
Полтава +26…+28;
Дніпро +27…+29;
Запоріжжя +27…+29;
Донецьк +27…+29;
Луганськ +28…+30;
Харків +26…+28
Якою буде погода у вересні?
- Перші дні вересня в Україні будуть теплими, а похолодання очікується після 10 вересня.
- Водночас після 20 вересня можуть вдарити перші заморозки. Також на високогір'ї Карпат можливий сніг.