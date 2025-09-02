Водночас у деяких регіонах можливі дощі та грозі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також По Україні вдарять заморозки: коли очікувати похолодання

Якою буде погода 2 вересня?

У вівторок в Україні прогнозують мінливу хмарність.

На сході та південному сході країни, а вночі також у більшості центральних областей місцями прогнозують короткочасний дощ та грозу. На решті території опадів не буде.

Вночі та вранці у західних областях подекуди туман,

– наголошують синоптики.

Вітер цього дня буде переважно північно-східний зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду.

Нічна температура повітря коливатиметься від +13 – +18, на узбережжі морів – до +20.

Вдень температура повітря прогріється до +24 – +29, а на півдні та сході країни – до +32.

Прогноз погоди на 2 вересня / Карта Укргідрометцентру

Якою буде температура повітря в обласних центрах?

Київ +24…+26;

Ужгород +26…+28;

Львів +27…+29;

Івано-Франківськ +27…+29;

Тернопіль +26…+28;

Чернівці +27…+29;

Хмельницький +26…+28;

Луцьк +27…+29;

Рівне +27…+29;

Житомир +26…+28;

Вінниця +27…+29;

Одеса +29…+31;

Миколаїв +29…+31;

Херсон +28…+30;

Сімферополь +26…+28;

Кропивницький +27…+29;

Черкаси +26…+28;

Чернігів +25…+27;

Суми +25…+27;

Полтава +26…+28;

Дніпро +27…+29;

Запоріжжя +27…+29;

Донецьк +27…+29;

Луганськ +28…+30;

Харків +26…+28

Якою буде погода у вересні?