Водночас у деяких регіонах можливі дощі та грозі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода 2 вересня?

У вівторок в Україні прогнозують мінливу хмарність.

На сході та південному сході країни, а вночі також у більшості центральних областей місцями прогнозують короткочасний дощ та грозу. На решті території опадів не буде.

Вночі та вранці у західних областях подекуди туман,
– наголошують синоптики.

Вітер цього дня буде переважно північно-східний зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду.

Нічна температура повітря коливатиметься від +13 – +18, на узбережжі морів – до +20.

Вдень температура повітря прогріється до +24 – +29, а на півдні та сході країни – до +32.

Погода 2 вересня

Прогноз погоди на 2 вересня / Карта Укргідрометцентру

Якою буде температура повітря в обласних центрах?

  • Київ +24…+26;

  • Ужгород +26…+28;

  • Львів +27…+29;

  • Івано-Франківськ +27…+29;

  • Тернопіль +26…+28;

  • Чернівці +27…+29;

  • Хмельницький +26…+28;

  • Луцьк +27…+29;

  • Рівне +27…+29;

  • Житомир +26…+28;

  • Вінниця +27…+29;

  • Одеса +29…+31;

  • Миколаїв +29…+31;

  • Херсон +28…+30;

  • Сімферополь +26…+28;

  • Кропивницький +27…+29;

  • Черкаси +26…+28;

  • Чернігів +25…+27;

  • Суми +25…+27;

  • Полтава +26…+28;

  • Дніпро +27…+29;

  • Запоріжжя +27…+29;

  • Донецьк +27…+29;

  • Луганськ +28…+30;

  • Харків +26…+28

Якою буде погода у вересні?

  • Перші дні вересня в Україні будуть теплими, а похолодання очікується після 10 вересня.
  • Водночас після 20 вересня можуть вдарити перші заморозки. Також на високогір'ї Карпат можливий сніг.