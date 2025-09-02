В то же время в некоторых регионах возможны дожди и грозы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода 2 сентября?

Во вторник в Украине прогнозируют переменную облачность.

На востоке и юго-востоке страны, а ночью также в большинстве центральных областей местами прогнозируют кратковременный дождь и грозу. На остальной территории осадков не будет.

Ночью и утром в западных областях местами туман,
– отмечают синоптики.

Ветер в этот день будет преимущественно северо-восточный со скоростью 3 – 8 метров в секунду.

Ночная температура воздуха будет колебаться от +13 – +18, на побережье морей – до +20.

Днем температура воздуха прогреется до +24 – +29, а на юге и востоке страны – до +32.

Погода 2 сентября

Прогноз погоды на 2 сентября / Карта Укргидрометцентра

Какой будет температура воздуха в областных центрах?

  • Киев +24...+26;

  • Ужгород +26...+28;

  • Львов +27...+29;

  • Ивано-Франковск +27...+29;

  • Тернополь +26...+28;

  • Черновцы +27...+29;

  • Хмельницкий +26...+28;

  • Луцк +27...+29;

  • Ровно +27...+29;

  • Житомир +26...+28;

  • Винница +27...+29;

  • Одесса +29...+31;

  • Николаев +29...+31;

  • Херсон +28...+30;

  • Симферополь +26...+28;

  • Кропивницкий +27...+29;

  • Черкассы +26...+28;

  • Чернигов +25...+27;

  • Сумы +25...+27;

  • Полтава +26...+28;

  • Днепр +27...+29;

  • Запорожье +27...+29;

  • Донецк +27...+29;

  • Луганск +28...+30;

  • Харьков +26...+28

Какой будет погода в сентябре?

  • Первые дни сентября в Украине будут теплыми, а похолодание ожидается после 10 сентября.
  • В то же время после 20 сентября могут ударить первые заморозки. Также на высокогорье Карпат возможен снег.